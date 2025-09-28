29 de septiembre de 2025 Inicio
La selección Argentina Sub 20 debutó con triunfo ante Cuba en el Mundial de Chile

Con un jugador menos desde los 10 minutos, la Albiceleste se impuso 3-1 en el Estadio Elías Figueroa Brander. Alejo Sarco anotó dos goles y Ian Subiabre selló la victoria.

La selección argentina Sub 20 debutó en el Mundial de Chile con una victoria por 3-1 sobre Cuba, pese a jugar casi todo el partido con un hombre menos. El encuentro se desarrolló en el Estadio Elías Figueroa Brander y el equipo dirigido por Diego Placente tuvo que sobreponerse a la expulsión de Santiago Fernández a los 10 minutos del primer tiempo.

Julián Álvarez terminó con el misterio alrededor del nombre de su primer hijo.
El partido se abrió a los tres minutos: Santino Andino combinó con Maher Carrizo, quien envió el centro para que Alejo Sarco marcara el primero para Argentina. Luego vino la expulsión de Fernández que cortó una ocasión manifiesta de gol. Placente solicitó la revisión con la nueva modalidad de FVS, pero el árbitro malayo Nazmi Nasaruddin confirmó la tarjeta roja al observar la jugada en pantalla.

A poco del final, Argentina amplió la ventaja con un cabezazo de Sarco tras un centro de Dylan Gorosito. En tiempo de descuento, Cuba descontó 2-1 con un remate de Karel Pérez tras un tiro de esquina ejecutado por Romario Torres. Ya en los primeros minutos del complemento, los argentinos mantuvieron la tenencia del balón, limitando las aproximaciones del rival y generando alguna chance, como la de Teo Rodríguez Pagano. Cuando el partido estaba por terminar, Ian Subiabre sentenció el 3-1 con un zurdazo tras una jugada individual de Tomás Pérez.

Argentina volverá a jugar el miércoles 1 de octubre contra Australia y cerrará la fase de grupos el sábado 4 frente a Italia, subcampeona del mundo hace dos años. Clasificarán a octavos los dos primeros de cada zona y los cuatro mejores terceros.

