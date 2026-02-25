25 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

"Es un elogio que se me mencione": la reacción de Crespo ante los rumores sobre su futuro en River

El entrenador de San Pablo, en la previa de su encuentro ante Coritiba por la 4ª fecha del Brasileirao, se refirió a su posible llegada al Millonario y no descartó su salida de Brasil.

Por
El entrenador de San Pablo tiene 50 años.

El entrenador de San Pablo tiene 50 años.

En medio de la danza de nombres que sobrevuelan el mundo River tras la salida del entrenador Marcelo Gallardo, uno de los apuntados por la dirigencia del Millonario, Hernán Crespo, rompió el silencio y se refirió a su posible llegada al club de Núñez: "Todos saben mi historia con River Plate", expresó.

No encontré respuestas, fue la explicación de Gallardo a Di Carlo en su renuncia
Te puede interesar:

Se conoció la lapidaria frase que lanzó Gallardo en una charla íntima con Di Carlo

El actual entrenador de San Pablo habló con la prensa en la previa del encuentro frente a Coritiba por la 4ª fecha del Brasileirao, y la pregunta por su arribo a la institución que lo vio nacer futbolísticamente fue obvia: "Para mí, es un gigante del fútbol mundial, igual que el San Pablo. El interés es un elogio a mi trabajo. Lo tomo con calma, concentrado en mi trabajo", relató el DT de 50 años.

Hernán Crespo Al-Ain Al-Hilal Champions Asiática
Crespo ganó dos títulos internacionales: la Copa Sudamericana 2020 con Defensa y Justicia y la AFC Champions League 2024 con Al-Ain.

Crespo ganó dos títulos internacionales: la Copa Sudamericana 2020 con Defensa y Justicia y la AFC Champions League 2024 con Al-Ain.

Surgido de las Inferiores del Millonario, su nombre es un número puesto para ocupar el lugar que dejó vacante el Muñeco tras los malos resultados. "Yo estoy en el San Pablo y es un placer trabajar aquí. Estoy enfocado en el Brasileirão y la oportunidad que tenemos en el Paulistão", precisó el exentrenador de Banfield y Defensa y Justicia, entre otros.

Luego de no clasificar a la Copa Libertadores, Crespo arrancó un nuevo año en el Tricolor, donde tiene contrato hasta diciembre: el equipo está clasificado a las semifinales del Campeonato Paulista, en las que se medirá a Palmeiras, y comparte la primera posición del Brasileirao con otros tres equipos, habiendo sumado 7 puntos en las primeras tres jornadas disputadas.

Mirá el testimonio completo de Hernán Crespo previo al partido frente a Curitiba

Embed
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Vasco da Gama acaba de despedir a Diniz y busca a Gallardo para su reemplazo.

Gallardo se va de River: un equipo de Brasil sueña con contratar al Muñeco

El nombre de Chacho Coudet se posiciona firme como sucesor de Gallardo en River. 

River, a la caza del reemplazante de Gallardo: cómo fue el paso de Coudet como jugador del Millonario

Eduardo Chacho Coudet solo tendría que resover su salida del Deportivo Alavés para convertirse en el nuevo entrenador de River Plate.
play

¿Nuevo DT confirmado? River y Eduardo "Chacho" Coudet habrían llegado a un acuerdo de palabra

Diego Latorre / Marcelo Gallardo

Latorre no tuvo piedad con Gallardo tras su salida de River: "Todo se paga alguna vez"

Soy hincha de Boca: el video que se viralizó del Chacho Coudet revelando de qué club es hincha

¿Hincha de Boca? Mientras se acerca a River, se viralizó un video del Chacho Coudet en el que revela de qué cuadro es

Coudet, Crespo, Ariel Holan y Gabriel Milito son algunos nombres que suenan para reemplazar a Gallardo

Gallardo se despide de River: quiénes son los principales candidatos a reemplazarlo

Rating Cero

Leevon Kennedy aseguró: Trump me quiere asesinar.

Preocupación por Leevon Kennedy: Ángel de Brito alertó sobre su misteriosa desaparición

Cazzu compartió escenario Bad Bunny hace unas semanas. 

Desde Jujuy, Cazzu habló de todo y se refirió a su relación con Bad Bunny: "Es un copado"

El locutor habló de su historia de amor con el jugador de GH.

"No estoy preparado": el emotivo mensaje de Lizardo Ponce tras el ingreso de su novio a Gran Hermano

Ivana Icardi, hermana de Mauro Icardi.

La hermana de Icardi contó por qué Wanda le compró una casa a su exsuegro: "No fue generosidad"

Zoe Bogach envió carta documento a Manuel Ibero, su expareja, para que no la nombre en Gran Hermano. 

El ex de Zoe Bogach entró a Gran Hermano y ella lo destrozó: "Es un psicópata"

La medida impide el acercamiento de la prensa a su domicilio familiar.
play

"De acá a futuro no me entrevisten...": Pampita explicó por qué puso una cautelar a los medios

últimas noticias

Leevon Kennedy aseguró: Trump me quiere asesinar.

Preocupación por Leevon Kennedy: Ángel de Brito alertó sobre su misteriosa desaparición

Hace 9 minutos
El Gobierno busca anotarse otra victoria parlamentaria en 2026.

El Gobierno busca otro triunfo en el Senado: quiere ser el primer país de la región en aprobar el acuerdo Mercosur-UE

Hace 15 minutos
Alna es el dinosaurio más pequeño encontrado hasta el momento en Sudamérica.

Encontraron en la Patagonia a uno de los dinosaurios más pequeños y raros de la historia

Hace 19 minutos
Cazzu compartió escenario Bad Bunny hace unas semanas. 

Desde Jujuy, Cazzu habló de todo y se refirió a su relación con Bad Bunny: "Es un copado"

Hace 44 minutos
Resultados del Loto Plus del miércoles 25 de febrero de 2026.

Loto Plus: resultado del sorteo 3860 del miércoles 25 de febrero de 2026

Hace 49 minutos