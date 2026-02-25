"Es un elogio que se me mencione": la reacción de Crespo ante los rumores sobre su futuro en River El entrenador de San Pablo, en la previa de su encuentro ante Coritiba por la 4ª fecha del Brasileirao, se refirió a su posible llegada al Millonario y no descartó su salida de Brasil. Por + Seguir en







El entrenador de San Pablo tiene 50 años.

En medio de la danza de nombres que sobrevuelan el mundo River tras la salida del entrenador Marcelo Gallardo, uno de los apuntados por la dirigencia del Millonario, Hernán Crespo, rompió el silencio y se refirió a su posible llegada al club de Núñez: "Todos saben mi historia con River Plate", expresó.

El actual entrenador de San Pablo habló con la prensa en la previa del encuentro frente a Coritiba por la 4ª fecha del Brasileirao, y la pregunta por su arribo a la institución que lo vio nacer futbolísticamente fue obvia: "Para mí, es un gigante del fútbol mundial, igual que el San Pablo. El interés es un elogio a mi trabajo. Lo tomo con calma, concentrado en mi trabajo", relató el DT de 50 años.

Hernán Crespo Al-Ain Al-Hilal Champions Asiática Crespo ganó dos títulos internacionales: la Copa Sudamericana 2020 con Defensa y Justicia y la AFC Champions League 2024 con Al-Ain. Redes sociales Surgido de las Inferiores del Millonario, su nombre es un número puesto para ocupar el lugar que dejó vacante el Muñeco tras los malos resultados. "Yo estoy en el San Pablo y es un placer trabajar aquí. Estoy enfocado en el Brasileirão y la oportunidad que tenemos en el Paulistão", precisó el exentrenador de Banfield y Defensa y Justicia, entre otros.

Luego de no clasificar a la Copa Libertadores, Crespo arrancó un nuevo año en el Tricolor, donde tiene contrato hasta diciembre: el equipo está clasificado a las semifinales del Campeonato Paulista, en las que se medirá a Palmeiras, y comparte la primera posición del Brasileirao con otros tres equipos, habiendo sumado 7 puntos en las primeras tres jornadas disputadas.

Aunque su nombre corre desde atrás, ya que el principal candidato sería Eduardo Chacho Coudet, "Valdanito" no vería con malos ojos volver a Argentina y dirigir el club de sus amores.

Mirá el testimonio completo de Hernán Crespo previo al partido frente a Curitiba Embed “Todo el mundo sabe mi historia con #River”“#River es un gigante a nivel mundial”“En un elogio que se me mencione”“Estoy trabajando y enfocado en #SaoPaulo”Hernán Crespo con @andrehernan pic.twitter.com/7OfFZ4k4hm — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) February 25, 2026