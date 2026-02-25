En medio de la danza de nombres que sobrevuelan el mundo River tras la salida del entrenador Marcelo Gallardo, uno de los apuntados por la dirigencia del Millonario, Hernán Crespo, rompió el silencio y se refirió a su posible llegada al club de Núñez: "Todos saben mi historia con River Plate", expresó.
El actual entrenador de San Pablo habló con la prensa en la previa del encuentro frente a Coritiba por la 4ª fecha del Brasileirao, y la pregunta por su arribo a la institución que lo vio nacer futbolísticamente fue obvia: "Para mí, es un gigante del fútbol mundial, igual que el San Pablo. El interés es un elogio a mi trabajo. Lo tomo con calma, concentrado en mi trabajo", relató el DT de 50 años.
Surgido de las Inferiores del Millonario, su nombre es un número puesto para ocupar el lugar que dejó vacante el Muñeco tras los malos resultados. "Yo estoy en el San Pablo y es un placer trabajar aquí. Estoy enfocado en el Brasileirão y la oportunidad que tenemos en el Paulistão", precisó el exentrenador de Banfield y Defensa y Justicia, entre otros.
Luego de no clasificar a la Copa Libertadores, Crespo arrancó un nuevo año en el Tricolor, donde tiene contrato hasta diciembre: el equipo está clasificado a las semifinales del Campeonato Paulista, en las que se medirá a Palmeiras, y comparte la primera posición del Brasileirao con otros tres equipos, habiendo sumado 7 puntos en las primeras tres jornadas disputadas.