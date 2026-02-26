A qué hora juega River vs. Banfield, por el Torneo Apertura: formaciones y cómo verlo en vivo En lo que será la despedida de Marcelo Gallardo, el Millonario buscará una victoria para poder revertir la imagen y que no lo aleja de la zona de clasificación a los playoffs. Por + Seguir en







River recibirá a Banfield en el Monumental desde las 19:30 @RiverPlate

River jugará este jueves ante Banfield en el Monumental en el marco de la séptima fecha de la Zona B del Torneo Apertura, en lo que será el partido de despedida de Marcelo Gallardo como director técnico del Millonario.

Tras la derrota ante Vélez en Liniers, el Muñeco no brindó la conferencia de prensa y advirtió que se iba a tomar su tiempo para pensar su futuro. Finalmente, en el inicio de la semana, anunció su salida y que este encuentro será su último partido en el cargo tras una racha negativa en su segundo ciclo, aunque le pidió a la dirigencia que no pretendía que le hicieran ningún homenaje.

El motivo de la renuncia del técnico se debió al mal momento del conjunto de Núñez ya que cosecha tres derrotas consecutivas en el torneo, lo que lo posiciona 10° en la Zona B con solo siete unidades, fuera de los puestos de clasificación a los playoffs.

Pensando en el equipo, todavía no hay muchas novedades debido, sin embargo, Gallardo tendrá tres bajas sensibles por las lesiones en el choque ante el Fortín: Juan Fernando Quintero (desgarro grado I en el bíceps femoral derecho), Kendry Páez (esguince acromioclavicular izquierdo grado 1) y Franco Armani (se resintió de la tendinitis en el tendón de Aquiles).

Sin embargo, se espera que el juvenil Joaquín Freitas reemplace al colombiano, mientras que en la delantera, está la duda de que continúa en el equipo inicia Facundo Colidio o le seda su lugar a Maximiliano Salas, para acompañar a Sebastián Driussi.