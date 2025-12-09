Se dio a conocer quién fue el Campeón de Destructores de la Fórmula 1: en qué puesto quedó Colapinto

Tras la consagración de Lando Norris en el campeonato de Pilotos y los McLaren con la de Constructores, también salió el ranking menos deseado de la temporada.

El último fin de semana se dio por terminada la temporada de la Fórmula 1 en la que se coronó campeón Lando Norris y McLaren se quedó con el Campeonato de Constructores. Y ahora dieron a conocer quién fue el campeón en el Campeonato de Destructores, la contracara de la categoría.

El beso viral de Lando Norris con su novia tras salir campeón de la Fórmula 1: quién es Magui Corceiro

Se trata de un ranking que nadie quiere ganar, ya que ordena a los pilotos y equipos según los gastos ocasionados por accidentes a lo largo del todo el año: el “ganador” del título en pilotos fue Gabriel Bortoleto, piloto de Kick Sauber, con un total de casi cuatro millones de dólares en arreglos , de acuerdo a la sumatoria que lleva adelante la cuenta de Reddit Dense-Strategy-867-.

Entre los accidentes que hicieron que el brasileño ocupe el primer lugar se destaca el fuerte impacto que protagonizó en el Gran Premio de Brasil, que le costó a Sauber un costo aproximado de 2.359.000 dólares.

El podio lo completan, Yuki Tsunoda , quien dejó Red Bull tras terminar la temporada , con poco menos de 3.5 millones . Mientas que el tercer lugar lo obtuvo el birtánico Norris, con casi tres millones.

¿Colapinto que puesto ocupó? El argentino, integró el TOP 10 , pero en uno de puestos de abajo: se posicionó 9 °, con una inversión de 1.877.000 de dólares , mientras que su compañero, Pierre Gasly ocupó el 14° puesto con 1.327.000 de dólares.

Mientras que el piloto que menos choques y destrucciones con su monoplaza tuvo fue Max Verstappen, en contrapunto con su ahora excompañero. Los Red Bulls apenas gastaron en el neerlandés 450.000 dólares.

Fórmula 1: quién se ganó el Campeonato de Destructores en los equipos

Por su parte, en la sumatoria del gasto en total de los equipos, quien se quedó con ese título fue Alpine, que juntó la sumatoria de tres pilotos, contando a Jack Doohan, Franco Colapinto y Pierre Gasly. Así, la escudería francesa sumó poco más de 5.3 millones de dólares, por encima de los cinco de McLaren y Kick Sauber.

En tan solo 6 fechas, el equipo francés tuvo que hacer una inversión de 2.144.000 de dólares en gastos por Doohan. La mayor inversión se realizó en el Gran Premio de Japón, cuando tomó una curva sin cerrar el DRS, que le costó al australiano un total aproximado de 1.342.000 dólares.