16 de abril de 2026 Inicio
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Marcos Rojo recibió una dura sanción tras el clásico y Racing evalúa rescindir su contrato

La expulsión del zaguero y sus graves insultos al árbitro Sebastián Zunino motivaron un castigo que deja a la Academia sin su referente para el cierre del torneo y la dirigencia analiza interrumpir el vínculo del defensor con el club.

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Marcos Rojo vio la roja por un golpe a Lucas Martínez Quarta e insultó al árbitro. 

Marcos Rojo vio la roja por un golpe a Lucas Martínez Quarta e insultó al árbitro. 

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El Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) aplicó una suspensión de 4 fechas a Marcos Rojo tras su expulsión en el clásico frente a River Plate. La sanción se debe al golpe contra un rival y a los insultos que el defensor dirigió hacia el juez principal del encuentro en el Cilindro.

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Con el fallo, la Academia pierde a uno de sus líderes para los compromisos frente a Aldosivi, Barracas Central y Huracán en el tramo final del Torneo Apertura. La decisión del tribunal también impide la presencia del ex Manchester United en un eventual cruce de octavos de final por la Copa de la Liga.

El árbitro Sebastián Zunino detalló en su informe que el futbolista utilizó términos irreproducibles al momento de abandonar el campo de juego. "Sos un hijo de mil puta ¿Quién te puso acá? Sos un desastre, la concha de tu madre, cagón de mierda", redactó el juez.

La violenta acción ocurrió cuando el defensor golpeó deliberadamente con su antebrazo al jugador Lucas Martínez Quarta durante una disputa aérea en el área. El VAR recomendó la revisión de la jugada y el árbitro no dudó en mostrar la tarjeta roja al zaguero de Racing.

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El director técnico Gustavo Costas mostró su fastidio por la conducta del central y realizó una fuerte autocrítica pública durante la última conferencia de prensa. "No podemos dejar al equipo con diez, hay que ser más inteligentes", disparó el entrenador ante todos los periodistas.

El futuro de Marcos, en rojo

Según indicó Infobae, la dirigencia de la institución de Avellaneda analiza seriamente la continuidad del jugador, cuyo contrato tiene vigencia hasta el mes de junio de 2026. Los constantes problemas disciplinarios y las 6 expulsiones en el fútbol local apuran una decisión sobre la rescisión del vínculo contractual.

Rojo acumula 3 tarjetas rojas frente al conjunto millonario y atraviesa un presente marcado por los cuestionamientos sobre su liderazgo dentro del plantel profesional de Racing. El clima de tensión aumentó tras la derrota ante Botafogo, donde el defensor fue suplente y recibió duras críticas por su actitud.

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