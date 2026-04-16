16 de abril de 2026 Inicio
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Por qué Franco Colapinto se reunió con trabajadores de Alpine antes de viajar a Buenos Aires

Mientras el piloto argentino se prepara para encontrarse con sus fanáticos en Argentina, aprovechó el receso de la Fórmula 1 para entrenar en el simulador y realizar tareas de reconocimiento con el equipo de trabajo de la escudería.

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Franco Colapinto con el equipo de Alpine. 

Franco Colapinto con el equipo de Alpine. 

Instagram: /alpinef1team

Franco Colapinto compartió una jornada especial junto a 40 empleados de la fábrica de Enstone en el trazado de Silverstone. Tras la suspensión de las fechas en Arabia Saudita y Baréin, la escudería Alpine organizó esta actividad de integración para que el personal observe el trabajo del pilarense arriba del auto.

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El piloto argentino cumplió con diversas tareas de filmación y acciones de marketing para mejorar la presencia global de la marca francesa. Este encuentro permitió que los trabajadores charlen con sus colegas dentro del garaje en un clima de mucha camaradería, con el objetivo de generar una comunicación sólida entre los integrantes del equipo para ganar competitividad.

"Ayer dimos la bienvenida a 40 miembros del equipo basados en la fábrica de Enstone a Silverstone como parte de un programa de reconocimiento por su trabajo. El personal observó la mayor parte de las sesiones y pudo ver a Franco trabajando de primera mano desde la Pit Wall", detalló Alpine.

El monoplaza que recorrerá las calles porteñas

El equipo francés publicó en las redes sociales un video del vehículo que exhibirá el piloto de Pilar el próximo 26 de abril en Palermo. Alpine mostró el Lotus E20 del año 2012 con motor Renault V8 ya ploteado y listo para su traslado hacia la Argentina. El coche llegará pronto a la Ciudad.

"Qué locura manejar un F1 en casa. Va a ser de los mejores momentos de mi vida", se mostró entusiasmado el piloto frente a este desafío. El ex Williams realizará su Road Show por Avenida del Libertador y Avenida Sarmiento en un evento que promete ser un hito histórico.

Hace 14 años que un monoplaza de la máxima categoría no circula por el asfalto porteño ante la mirada de los fanáticos locales. La última oportunidad ocurrió en 2012, con la presencia de Daniel Ricciardo sobre un Red Bull. Ahora, Colapinto será el gran protagonista de esta esperada fiesta fierrera.

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