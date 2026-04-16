Chile: buscan a un turista argentino que se perdió mientras escalaba un volcán El hombre de 48 años salió solo para realizar el ascenso el miércoles y nunca regresó a su refugio. Enfrenta condiciones climáticas muy adversas por el frío extremo y no cuenta con suficiente comida para subsistir mucho tiempo. Por + Seguir en







Refugio Nevados de Vilcún, lugar desde donde salió el andinista perdido. Captura Goolge Street View

Las autoridades chilenas desplegaron un intenso operativo para localizar a un turista argentino de 48 años que desapareció mientras escalaba el volcán Llaima, en la región de La Araucanía. Javier Ignacio Álvarez inició el ascenso el miércoles pasado, pero perdió todo contacto con su familia durante esa tarde.

El andinista partió a las 7:30 desde el Refugio Nevados de Vilcún con el objetivo de completar la subida a la cumbre. La denuncia de su pareja activó el protocolo del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros para rastrear toda la zona montañosa con equipos especializados.

La mujer advirtió que el hombre solo llevaba una botella con agua y dos alfajores en su mochila personal. Esta escasez de provisiones generó mucha preocupación entre los rescatistas, por las temperaturas bajo cero que azotan por estos días a la cordillera de los Andes.

En la noche del miércoles, el equipo de búsqueda utilizó drones para sobrevolar el área, pero el terreno presenta grietas profundas que están cubiertas por la nieve fresca, lo que obligó a detener la operación hasta la mañana del jueves.

Captura de pantalla 2026-04-16 221138 (1) La vista de la cima del Volcán Llaima. Captura Google Street View El ascenso solitario de Álvarez complicó las tareas de rastreo, ya que no existe un registro exacto sobre la ruta que eligió el deportista, que vestía una campera verde con casco a tono y calzado gris al momento de su partida hacia la cima del volcán. Las patrullas de Carabineros retomaron las acciones este jueves por la mañana tras una interrupción forzada por el clima hostil de la noche.

Los rescatistas enfrentan un fenómeno de "viento blanco" que reduce la visibilidad al mínimo y obliga a pausas constantes en las tareas de salvataje. Se espera que las condiciones mejoren para permitir un vuelo en helicóptero que logre divisar algún rastro del turista argentino en la montaña.