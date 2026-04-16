16 de abril de 2026 Inicio
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Argentina tendrá una representación en la Fórmula 4 Italiana

El ACA, junto a YPF y la Ciudad, apoyarán el proyecto Alpha 54 Racing, el equipo creado por dos mecánicos que trabajaron en la F1. La presentación oficial será la próxima semana.

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Alpha 54 Racing será la representación argentina en Fórmula 4 italiana

Alpha 54 Racing será la representación argentina en Fórmula 4 italiana

Subido al furor de la Fórmula 1, Argentina tendrá representación en la Fórmula 4 italiana este año: el Automóvil Club Argentino (ACA) comunicó formalmente que hará un importante anuncio referencio a la presencia del automovilismo argentino en el mundo.

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La casa madre del deporte automotor nacional junto a YPF y la Ciudad de Buenos Aires comunicaron un apoyo oficial al equipo Alpha 54 Racing, fundado para la Fórmula 4 italiana por los mecánicos argentinos Nicolás Bianco y Gregorio Mandrini.

Los mecánicos tienen un amplio conocimiento en dicho terreno ya que ambos trabajaron los últimos años en el equipo Racing Bulls de la Fórmula 1 y sueñan con abrirle puertas a compatriotas en Europa, arriba y abajo del auto.

“No es un anuncio. Es un regreso. Argentina vuelve a las pistas internacionales oficialmente. El Automóvil Club Argentino presenta el equipo oficial de Fórmula 4 Italiana junto a Alpha 54 Racing, BA Ciudad e YPF. Un nuevo capítulo en la proyección internacional del talento argentino”, señalaron como parte del anuncio oficial

La escudería, con sede en Italia, tendrá dos pilotos argentinos que se conocerán en la presentación formal que se llevará a cabo el próximo lunes 20 en la sede de ACA y que contará con la presencia de los dos pilotos argentinos que serán parte del equipo. “Una nueva era comienza ahora”, generaron una gran expectativa.

Alpha 54 auto

Argentina, presente en la Fórmula 4 Italiana: cuándo será el debut en la categoría

Con este anuncio que contará con el apoyo de YPF y la Ciudad de Buenos Aires, ACA vuelve a tener presencia como sponsor en un equipo de las categorías europeas más de 50 años después, cuando acompañó el desarrollo de pilotos como Carlos Reutemann durante su etapa en la vieja Fórmula 2.

Después de haber hecho pruebas en pista durante fines de febrero y principios de marzo, avanzan los trabajos en los talleres de Faenza, en el Motor Valley de la Emilia-Romaña italiana rumbo al debut del 10 de mayo en Misano, la primera de las siete fechas de la temporada 2026.

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