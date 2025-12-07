7 de diciembre de 2025 Inicio
Lando Norris, de niño prodigio a campeón carismático de la Fórmula 1

El británico se consagró como el mejor de la temporada 2025 de la Fórmula 1 este domingo en el Gran Premio de Abu Dhabi tras siete años en la categoría, donde mostró un crecimiento constante mientras maneja con solidez su vínculo con sus seguidores.

Lando Norris es campeón de la temporada 2025 de Fórmula 1 y rompió una sequía de 17 años de McLaren.

Lando Norris se consagró campeón de la temporada 2025 de la Fórmula 1 este domingo en el Gran Premio de Abu Dhabi, última fecha del año, tras quedar 3º en la carrera. Con esos puntos superó a Max Verstappen (Red Bull), que buscaba su quinta coronación consecutiva, y a su compañero de equipo de McLaren, Oscar Piastri. El británico festejó su primer título tras siete años compitiendo en la categoría.

El campeonato de Norris puso fin a una larguísima espera para su escudería y devolvió a McLaren al lugar más alto tras 17 años sin campeonatos de pilotos; a su vez, le permite sentarse en una exclusiva mesa de apenas 35 automovilistas que se coronaron en la máxima competición mundial, entre ellos, Juan Manuel Fangio.

Lando Norris, de niño prodigio a campeón de la Fórmula 1

Desde muy temprana edad, Norris demostró un dominio inusual en el karting. En 2006, con solo siete años, ya competía y acumulaba títulos, destacándose a nivel mundial. Su coronación como Campeón del Mundo CIK-FIA KF en 2014 lo posicionó como el siguiente gran prodigio británico en el deporte, siguiendo la estela de figuras como Lewis Hamilton. Su talento no pasó desapercibido para los cazatalentos.

Su salto a los monoplazas fue igualmente impactante. En su primera temporada completa en autos de fórmula, en 2015, se llevó el título del Campeonato Británico de Fórmula MSA. Al año siguiente, arrasó en la Fórmula Renault 2.0, conquistando tanto la Eurocup como la NEC. Este rápido éxito lo colocó directamente en el radar de los principales equipos de la Fórmula 1.

McLaren no tardó en incorporarlo a su programa de jóvenes pilotos. En 2017, Norris se consagró campeón de la competitiva Fórmula 3 Europea de la FIA. El paso previo a la F1 fue en la Fórmula 2 en 2018, donde, a pesar de ser un rookie, logró el subcampeonato y solidificó su reputación como un talento listo para la gran competencia.

Lando Norris formula 1 11 años
Lando Norris a los 11 años, ya con varios títulos en su haber.

Lando Norris: el desembarco en la Fórmula 1 y el renacimiento de McLaren

El debut de Norris en la Fórmula 1 se produjo en 2019 con McLaren, con el número 4. Se unió a un equipo que estaba en proceso de reconstrucción tras años difíciles. Allí compartió con el español Carlos Sainz, y juntos formaron una de las parejas más queridas y divertidas, que impulsó a la escudería y preparó el terreno para lo que vendría.

Su primer podio llegó en la carrera inaugural de la temporada 2020, el Gran Premio de Austria, un momento emotivo que marcó el inicio de su trayectoria como aspirante constante a los puestos de honor. Su progresión continuó en 2021, donde sumó múltiples podios y, en el Gran Premio de Rusia, estuvo cerca de conseguir su primera victoria, pero se le escapó dramáticamente bajo la lluvia.

Tras años de consolidación, Lando Norris se convirtió en el líder indiscutible del proyecto. Su velocidad en clasificación y su gestión de las carreras fueron cruciales para el resurgimiento de McLaren a partir de 2023. El equipo invirtió fuertemente en su infraestructura, y Norris fue el encargado de materializar esa mejora en la pista.

La temporada 2024 fue un punto de inflexión. En el Gran Premio de Miami, el británico logró su primera victoria en la Fórmula 1 después de una larga espera, demostrando que tenía todo para competir por el título. Terminó el año como subcampeón, pero sentó las bases para el asalto final.

La temporada 2025, la de la gran consagración, quedará en el recuerdo, por la épica constante que tuvo la batalla por el título ante un siempre iluminado Verstappen y su compañero de equipo, Piastri.

Fuera de la pista, Norris ha sabido manejar su perfil público. Es conocido por su activa presencia en plataformas de streaming y redes sociales, y conoce cómo conectarse con sus seguidores de una manera auténtica y cercana.

Reconocido también por su carisma y su aire divertido, está en pareja con la actriz y modelo Margarida Corceiro y tiene millones de seguidores en redes sociales. Es hijo de Adam Norris, un ingeniero mecánico que amasó una verdadera fortuna como asesor en administración de pensiones y en 2010 creó su empresa de inversiones Horatio Investments Ltd. Se estima que tiene una riqueza tasada en 200.000.000 de libras y está entre los 500 más ricos del Reino Unido.

"A veces antes de salir a pista hago algunas bromas, sonrío y parece que no me estoy concentrado, pero es solo una broma. También paso mucho tiempo en la fábrica y con los ingenieros revisando todo", reveló sobre su forma de manejarse en su trabajo.

