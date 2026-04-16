16 de abril de 2026 Inicio
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Cómo será el operativo de seguridad para el superclásico del domingo en el Monumental

Tras una serie de reuniones previas al partido más esperado del año, se delimitó el procedimiento en el que intervendrán más de 1.800 agentes, entre efectivos policiales, controladores de tránsito e integranes del programa Tribuna Segura.

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La Policía de la Ciudad pondrá a disposición a 700 efectivos para el operativo de seguridad del superclásico. 

La Policía de la Ciudad pondrá a disposición a 700 efectivos para el operativo de seguridad del superclásico. 

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El Ministerio de Seguridad porteño diagramó un despliegue masivo con 1.800 efectivos para custodiar el Superclásico entre River y Boca del próximo domingo en Núñez. El plan incluye a la Policía de la Ciudad junto a inspectores de tránsito y agentes del programa Tribuna Segura con el fin de garantizar la tranquilidad de los asistentes y evitar incidentes fuera del estadio.

Fausto Vera y Juan Fernando Quintero no jugarán contra Boca.
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Las autoridades del Gobierno de la Ciudad y los directivos de ambos clubes establecieron tres anillos de seguridad alrededor del Estadio Monumental. Estos controles comenzarán en las avenidas del Libertador y Costanera para filtrar a los espectadores antes de los molinetes. Solo quienes posean su entrada accederán a las zonas de exclusión.

Tal lo indicó Infobae, el traslado de la delegación de Boca Juniors cuenta con una planificación especial que estipula cuatro rutas alternativas para evitar posibles agresiones externas. El recorrido definitivo hacia el estadio será una decisión de último momento basada en el flujo de público sobre las calles y permitirá resguardar la integridad física de los futbolistas visitantes.

Los molinetes de ingreso habilitarán su paso a las 14 para facilitar una llegada pausada de los miles de hinchas locales. Además del personal policial, la institución de Núñez aporta unos 700 guardias de seguridad privada para el control interno de las tribunas. La vigilancia será estricta sobre la barra brava del club local: se sabe que podrán acceder y colgar banderas en el estadio, aunque los líderes no podrán ingresar por derecho de admisión.

Boca River Superclásico
El último superclásico se disputó en la Bombonera. Esta vez será en el Monumental.

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Superclásico en vivo: cómo ver River vs. Boca por TV y online

El esperado encuentro está pautado para comenzar a las 17 en el Monumental y tendrá cobertura de televisión para todo el territorio argentino. El partido será transmitido de manera exclusiva por el Pack Fútbol a través de las señales de ESPN Premium y de TNT Sports.

La transmisión tendrá tecnología de alta definición para capturar cada detalle del juego en la cancha. Ambas señales encargadas de la cobertura en directo contarán con transmisiones en alta definición y ya se confirmaron los equipos periodísticos que relatarán el duelo nacional.

Los usuarios podrán seguir el cruce mediante las plataformas de streaming de los principales cableoperadores como Flow, DGO y también Telecentro Play. Será indispensable contar con la suscripción activa al paquete de fútbol para visualizar el contenido desde dispositivos móviles.

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