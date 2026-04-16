Expectativa en el Gobierno por la publicación del dato de la inflación mayorista de marzo

El Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC) da a conocer este jueves la variación mensual del Índice de Precios Mayoristas (IPIM) correspondiente al tercer mes del año, que viene con ritmo bajista y en febrero tuvo su menor incremento desde finales de 2022, pero podría revertir la tendencia con los aumentos de energía.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publica este jueves la variación mensual del Índice de Precios Mayoristas (IPIM) correspondiente a marzo , un dato seguido de cerca por el Gobierno, ya que viene con tendencia a la baja y en febrero tuvo su menor incremento desde finales de 2022 . Con una inflación minorista que superó el 3%, la expectativa de Javier Milei pasa por tener un número bajo que refuerce el rumbo económico.

Cuánto hubiera sido la inflación de marzo con la medición del INDEC postergada por el Gobierno

Al conocerse el índice de febrero, el Presidente había destacado: "Inflación mayorista de los últimos doce meses viaja al 26% anual. A su vez, la del bimestre anualizada viaja al 17% mientras que la del mes de febrero anualizada lo hace al 13%. Podrán ponerlo como quieran pero la inflación está bajando y los Precios Mayoristas anticipan lo que viene a futuro en Minoristas. [...] Minoristas aún debe purgar el ajuste de tarifas y desequilibrios monetarios que tardan más que el IPIM ".

Sin embargo, teniendo en cuenta la aceleración del minorista, podría preverse que el índice mayorista dejará de traer tanto optimismo en Casa Rosada. Si bien el IPIM mide la variación de precios de bienes producidos localmente y de productos importados antes de llegar al consumidor final, omite los servicios , un segmento que en el último año presentó incrementos superiores al promedio de los bienes.

La estabilidad del dólar oficial fue clave para explicar la dinámica de los precios mayoristas en febrero, un escenario que se mantiene. No obstante, la disparada de los precios de la energía por los efectos de la guerra en Medio Oriente seguramente impactará en los valores en los productos primarios.

El presidente Javier Milei volvió a desestimar los pedidos de los empresarios argentinos y cuestionó la hipótesis de que, para que la economía crezca, "hay que aceptar más inflación". "Me parece una basura, esa hipótesis me parece inmunda, repugnante", sentenció el mandatario, tajante, en la AmCham 2026.

Javier Milei - AmCham 2026

"El círculo rojo, los periodistas y los 'econochantas' plantean un falso dilema", afirmó Milei este martes en el evento anual organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina, y aseguró: "La teoría económica me acompaña y la evidencia empírica dice que tengo razón".

Milei insistió con que aceptar la inflación para crecer es el esquema que se aplicó en el país "desde 1935 en adelante" y deslizó: "Si generar inflación generara crecimiento, Argentina tendría que ser potencia mundial, y cuando llegamos al poder Argentina iba camino a convertirse en Cuba con escala en Venezuela".

"Es obvio a los ojos de cualquier observador semirazonable. A nadie se le ocurriría creer que el camino de la inflación lleva a algún lado; no lleva a ningún lado más que al infierno", reiteró el anarcocapitalista tras criticar a los "economistas profesionales" escuchados por el empresariado y los medios.

El jefe de Estado defendió el ajuste en los gastos públicos y prometió: "La motosierra no se detiene". "La evidencia empírica dice que tenemos que mantener el equilibrio fiscal y seguir apretando con eso", concluyó.