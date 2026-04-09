Alpine presentó el auto con el que Franco Colapinto correrá por las calles de la Ciudad de Buenos Aires

El equipo francés publicó en las redes sociales un video del monoplaza que exhibirá el pilarense el próximo 26 de abril en Palermo. “Que locura manejar un F1 en casa. Va a ser de los mejores momentos de mi vida”, se mostró entusiasmado el piloto.

La exhibición de Colapinto será el 26 de abril en Palermo y tendrá una duración de 6 horas

Alpine publicó en sus redes sociales un breve video con un mensaje a los fanáticos de Franco Colapinto a días de lo que será su presentación en Buenos Aires el próximo 26 de abril. “Tenemos una entrega especial a Buenos Aires” , escribieron acompañado de un clip donde se puede ver a miembros del equipo sacando el monoplaza Lotus E20 del 2012 con un motor Renault V8 ya completamente ploteado saliendo de boxes hacia una caja de madera .

En la filmación también tiene otro mensaje que desata más la locura y la fiebre argentina por poder ver por primera vez al pilarense recorrer las calles de Palermo arriba de un Fórmula 1: “Buenos Aires, prepárate. El choche de Franco está en camino”.

El ex - Williams realizará por primera vez en suelo argentino su Road Show que marcará un hecho inédito para el automovilismo nacional, con un monoplaza de F1 recorriendo un circuito callejero especialmente montado para la ocasión. “Que locura manejar un F1 en casa. Va a ser de los mejores momentos de mi vida” , se mostró entusiasmado Colapinto.

Durante la muestra, Colapinto recorrerá diversos tramos de Avenida del Libertador y Avenida Sarmiento, para convertirse además en el primer argentino en manejar un vehículo de la máxima categoría del automovilismo en este tipo de exhibiciones en Buenos Aires.

Hace 14 años, otro monoplaza de Fórmula 1 había circulado en las calles de la Ciudad de Buenos Aires: en aquella oportunidad, los fanáticos de los fierros pudieron vivir desde cerca cómo suena un vehículo de la máxima categoría en 2012, cuando Daniel Ricciardo hizo su presentación arriba del Red Bull RB7 .

El australiano desplegó su talento arriba de la máquina de Sebastian Vettel con un motor Renault RS27 V8 de 2,4 litros que había tenido la doble corona en 2011, el campeonato de Constructores y Pilotos, y que logró 18 de 19 poles position.

Viene Colapinto, ¿toca Bizarrap? La coincidencia que alimenta el rumor sobre la exhibición con el Fórmula 1 de Alpine

El piloto Franco Colapinto correrá en el país en el evento Road Show Buenos Aires organizado por Dale Play, la productora que trae a cientos de músicos al país, y confirmaron que habrá dos shows durante la jornada, por lo que se especuló que uno de los artistas podría ser Bizarrap.

Por ese motivo, comenzó la especulación sobre la presencia de Bizarrap, ya que es artista exclusivo de Dale Play y uno de los sponsors de Franco, con quien tiene, también, una relación muy cercana: el productor lo ayudó a llegar a la Fórmula 2 y lo acompañó en algunas carreras, mientras que el piloto lleva su nombre en el casco. ¿Se dará?