No hay renovación: uno de los pilotos más importantes de la Fórmula 1 no seguirá en 2026

Luego de un año con malos resultados y una gran diferencia en el rendimiento en comparación con su compañero, se anunció su salida tras 7 años en el equipo. “Gracias por tu compromiso y trabajo duro esta temporada”, señalaron.

Con la confirmación de Red Bull y Racing Bulls, la Fórmula 1 anunció la salida de Yuki Tsunoda de la máxima categoría para el 2026. Dando por hecho que el próximo fin de semana, en el Gran Premio de Abu Dabi, será su última carrera como compañero de Max Verstappen.

Tal como se venía rumoreando en el último tiempo, este martes se hizo el anuncio oficial donde el equipo británico, en conjunto con la segunda marca de la máxima categoría confirmaron cómo quedaron las butacas para la

Así, Red Bull anunció que el reemplazante del japonés será el francés que está en Racing Bulls, de gran temporada, Isack Hadjar y el lugar que deja bacante, será ocupado por el rookie holandés, Arvid Lindblad, de 18 años, para acompañar a Liam Lawson.

“Yuki se unió a la familia Red Bull en 2019 como parte de su equipo Junior y ha estado con nosotros desde entonces. Yuki ha competido en más de cien carreras, primero con el equipo ahora conocido como Visa Cash App Racing Bulls, antes de convertirse en el décimo piloto junior de Red Bull en competir para Oracle Red Bull Racing, comenzando en el Gran Premio de Japón de este año”, dice el comunicado de Red Bull.

Por su parte, el CEO y director del equipo Oracle Red Bull Racing, Laurent Mekies declaró: “Yuki se ha convertido en un piloto completo, bueno a una sola vuelta los sábados y capaz de salidas excepcionales y una excelente técnica de carrera los domingos. En nombre de todos en Red Bull, le agradezco su contribución hasta ahora y sabemos que brindará un apoyo invaluable a los proyectos de 2026 de cara al futuro”.

"Gracias Yuki por tu compromiso y trabajo duro esta temporada", fue la despedida en redes sociales. El japonés correrá su última carrera en la máxima categoría este fin de semana en el Gran Premio de Abu Dabi que se disputará del 5 al 7 de diciembre. De igual modo, Tsunoda seguirá perteneciendo como “piloto de pruebas y reserva” de los Dos Toros.

El francés fue una de las grandes revelaciones de la temporada 2025 de F1, donde mostró una rápida adaptación al campeonato sumando 51 puntos a lo largo del año, con un podio en el Gran Premio de Países Bajos como su momento más destacado.

“Estoy muy agradecido con Red Bull Racing por darme la oportunidad y la confianza de competir al más alto nivel de la Fórmula 1. Después de todo el esfuerzo que he realizado desde que me uní al equipo junior, es una gran recompensa. He tenido muchos altibajos a lo largo de mi carrera, y ellos siguieron creyendo en mí y animándome.”, señaló Hadjar.

Racing Bulls confirmó a Arvid Lindblad como segundo piloto para el 2026

El ascenso de Isack Hadjar significó que Racing Bulls, eligiera a Arvid Lindblad, de 18 años para ser el segundo piloto de la escudería para el 2026, y compañero de Liam Lawson.

El británico de 18 años cuenta con el respaldo de Helmut Marko y Red Bull realizó un pedido especial a la FIA para que le otorguen la Superlicencia para participar en la F1 a tiempo completo. Nacido en Reino Unido, salió a pista en la práctica libre 1 del Gran Premio de México a bordo del RB21 de Verstappen y finalizó en la sexta posición, a 0.617 segundos de la punta, y concretó un mejor registro que Tsunoda.

Fórmula 1: cómo será la grilla completa de los pilotos para el 2026