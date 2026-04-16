Locura por Ricky Martin en Recoleta: salió a saludar a sus fans y fue furor

El cantante puertorriqueño Ricky Martin ya está en Buenos Aires, en el marco de su gira mundial “Ricky Martin Live 2026”, y desató la locura en el barrio porteño de Recoleta, al salir a saludar a sus fans en el balcón del hotel, donde lo esperaban con la ilusión de poder verlo.
La estrella latinoamericana, de 54 años, arribó el sábado pasado al país, junto a sus hijos mayores, los mellizos Valentino y Matteo y protagonizó un gran show este sábado en Rosario. Pasadas las 18, en el Palacio Duhau - Park Hyatt Buenos Aires sobre avenida Alvear, el artista bajó a saludar al grupo de fanáticos que se agolpaba en la puerta.
Con un notable buen humor, y hasta arengando a las fanáticas con un pequeño baile, Ricky Martín salió a saludar desde una ventana del hotel. Minutos después, decidió bajar y acercarse a la entrada para estar cara a cara con sus seguidores para firmar autógrafos y sacarse fotos.
Ricky Martin, que este jueves llegó a Buenos Aires luego de sus shows en Córdoba y Rosario, durante la tarde estuvo visitando el museo Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA). Su paso por el país finalizará con dos recitales en Buenos Aires, el 17 y 18 de abril, en el Campo Argentino de Polo.
En sus visitas más recientes al país había presentado su formato sinfónico con funciones destacadas en el Movistar Arena, en Vélez y en el Anfiteatro de Villa María.