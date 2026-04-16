Locura por Ricky Martin en Recoleta: salió a saludar a sus fans y fue furor La estrella puertorriqueña desató la locura de sus fanáticos, tras salir al balcón del hotel donde se hospeda en el barrio porteño de Recoleta. Tiene previstos dos shows con entradas agotadas en el Campo Argentino de Polo los días 17 y 18 de abril. + Seguir en







El puertorriqueño tiene 54 años.

El cantante puertorriqueño Ricky Martin ya está en Buenos Aires, en el marco de su gira mundial “Ricky Martin Live 2026”, y desató la locura en el barrio porteño de Recoleta, al salir a saludar a sus fans en el balcón del hotel, donde lo esperaban con la ilusión de poder verlo.

La estrella latinoamericana, de 54 años, arribó el sábado pasado al país, junto a sus hijos mayores, los mellizos Valentino y Matteo y protagonizó un gran show este sábado en Rosario. Pasadas las 18, en el Palacio Duhau - Park Hyatt Buenos Aires sobre avenida Alvear, el artista bajó a saludar al grupo de fanáticos que se agolpaba en la puerta.

Embed A PURO BAILE, RICKY MARTIN SALIÓ A SALUDAR



Cc #AméricaNoticias @soledadlarghi @rolandogps pic.twitter.com/NX50E2r9oQ — América TV (@AmericaTV) April 16, 2026 Con un notable buen humor, y hasta arengando a las fanáticas con un pequeño baile, Ricky Martín salió a saludar desde una ventana del hotel. Minutos después, decidió bajar y acercarse a la entrada para estar cara a cara con sus seguidores para firmar autógrafos y sacarse fotos.

Ricky Martin, que este jueves llegó a Buenos Aires luego de sus shows en Córdoba y Rosario, durante la tarde estuvo visitando el museo Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA). Su paso por el país finalizará con dos recitales en Buenos Aires, el 17 y 18 de abril, en el Campo Argentino de Polo.

En sus visitas más recientes al país había presentado su formato sinfónico con funciones destacadas en el Movistar Arena, en Vélez y en el Anfiteatro de Villa María.

Ricky Martin Malba En la previa a sus shows en Buenos Aires, Ricky Martín visitó el MALBA.

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