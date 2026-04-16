17 de abril de 2026 Inicio
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Horror en Mendoza: mataron a un hombre con piedras y botellas

La víctima tenía 46 años y recibió un ataque feroz durante una riña con varios sospechosos en la zona sur del Parque General San Martín. Los investigadores analizan un conflicto previo vinculado al consumo de drogas en la localidad.

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La intersección de las calles Juncal y Talcahuano en Godoy Cruz

La intersección de las calles Juncal y Talcahuano en Godoy Cruz, lugar donde ocurrió el ataque.  

Captura Google Street View

Un hombre de 46 años murió tras recibir piedrazos y botellazos durante una disputa con un grupo de jóvenes en Godoy Cruz, Mendoza. La víctima, identificada como Carlos Elías Yacovich, residía bajo un puente cerca de la calle Juncal junto a su pareja.

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La investigación apunta a problemas previos con un grupo de jóvenes del barrio Parque Sur, muchos de ellos menores de edad. Testigos mencionaron a una mujer conocida como "Cuca", quien sería madre de algunos implicados, mientras la fiscal Andrea Lazo coordina las tareas para identificar a los atacantes.

El altercado inició durante la madrugada del miércoles y, horas después, derivó en la trágica muerte de "Carlitos leproso", como lo apodaban sus allegados, según los reportes oficiales. Pese al pedido de su pareja, quien le habría advertido que no responda a las provocaciones, Yacovich enfrentó al grupo y la situación se desbordó por completo.

Tras una fuerte discusión, los agresores comenzaron a arrojar piedras y botellas contra la integridad del hombre de forma constante. Una pedrada golpeó la cabeza de Yacovich y lo dejó herido de gravedad, según informó el Diario El Sol. El entorno de la víctima denunció también el uso de hierros.

Vecinos alertaron a la Policía sobre una pelea en la intersección de las calles Juncal y Talcahuano. Al llegar al sitio, los agentes encontraron a Yacovich tirado en una zanja con signos vitales débiles. El traumatismo de cráneo resultó fatal para el hombre, que fue trasladado al Hospital Central, pero sin posibilidades de reanimación por parte de los médicos.

Tras el deceso, algunos menores de edad quedaron a disposición de la Policía luego de que sus propias familias los entregaran voluntariamente. Los parientes de la víctima sostienen que existen adultos involucrados en el homicidio, mientras la Justicia busca videos del ataque para confirmar la identidad de los responsables. El hombre trabajaba en una rotisería y era padre de dos hijas pequeñas.

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