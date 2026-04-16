Leandro Paredes destacó a los juveniles de Boca antes del Superclásico: "Trato de sacarles responsabilidad"

El capitán del Xeneize se refirió a su rol con los futbolistas más jóvenes en la previa del partido con River en el Monumental. "Ojalá que lo puedan disfrutar y jugar de la mejor manera", expresó.

El capitán de Boca, Leandro Paredes, destacó la preparación del equipo de cara al Superclásico contra River , que se jugará el domingo por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026, y remarcó que se encuentra "con muchas ganas e ilusión". Además, expuso que busca "sacarles la responsabilidad" a los juveniles del Xeneize.

En diálogo con un grupo de periodistas, Paredes subrayó su rol con los futbolistas jóvenes de Boca, debido a que es uno de los principales referentes del plantel: "Trato de sacarles la responsabilidad. Están por jugar un Superclásico y es algo único. Ojalá que lo puedan disfrutar y jugar de la mejor manera que para nosotros, seguramente, será muy bueno".

En tanto, el mediocampista se refirió a los entrenamientos en la previa del encuentro con el Millonario, que se llevará adelante el domingo desde las 17 en el estadio Monumental: "Estoy con muchas ganas e ilusión. Jugar un Superclásico es muy lindo. Hay que llegar al domingo de la mejor manera. Llegamos muy bien y con mucha confianza".

"Venimos de resultados positivos y jugar muy bien. Es un conjunto de cosas lo que nos hace estar con esta confianza y positividad y llegar bien al Superclásico. Venimos de 12 partidos sin perder y un crecimiento futbolístico, así que estamos muy contentos. Desde mi lado, transmito tranquilidad y confianza a los que están a mi alrededor para que podamos hacer un gran partido", agregó en esta línea.

"JUGAR UN SUPERCLÁSICO ES ALGO MUY LINDO" Leandro Paredes palpitó la visita de Boca a River por el Torneo Apertura. pic.twitter.com/9kKZluCqIz

También respondió a la designación de Darío Herrera para que imparta justicia en el partido, ya que fue consultado sobre el discutido desempeño del árbitro en el Superclásico que se jugó en Núñez en 2023, donde River se impuso 1-0: "Pensamos en jugar. No creo en la mala intención de nadie. Somos conscientes de lo que pasó en ese partido pero, más allá de eso, confiamos en nosotros y en que las personas se pueden equivocar, pero no nos preocupa".

Por otro lado, analizó el campo de juego del Monumental: "A lo que estamos jugando, necesitamos de un buen estado para hacerlo de la mejor manera, pero encontrar este tipo de canchas es parte de esto y trataremos de hacerlo de la mejor manera, igualmente".

Cómo será el operativo de seguridad para el Superclásico del domingo en el Monumental

El Ministerio de Seguridad porteño diagramó un despliegue masivo con 1.800 efectivos para custodiar el Superclásico entre River y Boca del próximo domingo en Núñez. El plan incluye a la Policía de la Ciudad junto a inspectores de tránsito y agentes del programa Tribuna Segura con el fin de garantizar la tranquilidad de los asistentes y evitar incidentes fuera del estadio.

Las autoridades del Gobierno de la Ciudad y los directivos de ambos clubes establecieron tres anillos de seguridad alrededor del Estadio Monumental. Estos controles comenzarán en las avenidas del Libertador y Costanera para filtrar a los espectadores antes de los molinetes. Solo quienes posean su entrada accederán a las zonas de exclusión.

Tal lo indicó Infobae, el traslado de la delegación de Boca Juniors cuenta con una planificación especial que estipula cuatro rutas alternativas para evitar posibles agresiones externas. El recorrido definitivo hacia el estadio será una decisión de último momento basada en el flujo de público sobre las calles y permitirá resguardar la integridad física de los futbolistas visitantes.

Los molinetes de ingreso habilitarán su paso a las 14 para facilitar una llegada pausada de los miles de hinchas locales. Además del personal policial, la institución de Núñez aporta unos 700 guardias de seguridad privada para el control interno de las tribunas. La vigilancia será estricta sobre la barra brava del club local: se sabe que podrán acceder y colgar banderas en el estadio, aunque los líderes no podrán ingresar por derecho de admisión.