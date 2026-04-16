El Pocho Lavezzi habló sin tapujos sobre su lucha contra la depresión: "Ya no podía verme así" El exfutbolista abrió su corazón y confesó que tuvo que abrazar su fragilidad para iniciar el camino de la recuperación. Enfrentar la enfermedad mental lo transformó como persona. “Tengo un consejo para quienes estén atravesando algo similar: pidan ayuda”, expresó. + Seguir en







El Pocho Lavezzi atravesó un tratamiento por depresión en 2023 y puso salir adelante. Redes sociales

Ezequiel "Pocho" Lavezzi experimentó uno de sus peores momentos personales en 2023 cuando tuvo que realizar un tratamiento por un grave cuadro de depresión y ansiedad. El exfutbolista aseguró que enfrentar la enfermedad mental lo transformó como persona. “Tengo un consejo para quienes estén atravesando algo similar: pidan ayuda”, expresó.

El exjugador del Napoli (Italia) sufrió un incidente en Punta del Este en diciembre de 2023 que derivó en una fractura de omóplato y fue el detonante de su crisis de salud mental. Apenas empezó el 2024, decidió internarse en la Clínica Dharma (Boedo, Buenos Aires) para tratar cuadros de hipomanía y ansiedad. En una reciente entrevista para Corriere della Sera de Italia confesó que "tocó fondo" y que siente gran orgullo por "haber podido aceptar y afrontar su fragilidad".

“He pasado por un momento difícil, pero ahora estoy bien. Una profunda sensación de inquietud, experimenté oscuridad. Me estaba haciendo daño a mí mismo. Tanto a mí como a mis seres queridos. Alternaba entre depresión y ataques de ansiedad. Nunca estaba lúcido, mi cabeza estaba llena de pensamientos negativos”, relató y sorprendió a sus seguidores.

En cuanto a la trascendencia mediática que tomaron sus vínculos personales, Lavezzi sostuvo: “Eran cosas que no podía controlar. Yo era el único que realmente sabía por lo que estaba pasando. Había tocado fondo; ya no podía verme así“. Y en ese sentido, agregó: “Gracias al apoyo de mi esposa y mi familia, acudí a psicólogos y otros especialistas en una clínica. Mi camino aún no ha terminado. Tengo un consejo para cualquiera que esté pasando por esto: pidan ayuda”.

Pocho Lavezzi Redes sociales El exfutbolista aprendió a tener una mirada compasiva sobre lo que le ocurrió y pudo abrazar su vulnerabilidad para curarse. Y aunque es consciente de que debe seguir en tratamiento, mira hacia atrás con calma y sin juzgarse: “Siento orgullo por haber podido aceptar y afrontar mi fragilidad. Y también gratitud: haber estado tan enfermo me ha cambiado como persona. Soy un hombre más consciente y maduro. A veces no se puede conocer la luz sin haber visto la oscuridad”, aseguró.