Denunciaron al ex de Cazzu, Christian Nodal: "Poco profesional, poco transparente y aprovechador" La protagonista del último video del cantante, que causó polémica por su gran parecido con la artista argentina, realizó un fuerte descargo contra la producción: aseguró que su imagen fue utilizada con otros fines y que aún no le pagaron. + Seguir en







El video "Un vals" de Nodal revolucionó las redes por el parecido de la protagonista con Cazzu.

Dagna Mata, la protagonista del último video de Christian Nodal, lo denunció por incumplimiento de contrato y utilizó sus redes sociales para realizar un descargo contra la producción. La modelo, que causó revuelo por su enorme parecido con Cazzu, aseguró que su imagen fue utilizada con otros fines y que aún no le pagaron sus prestaciones.

"Buenos días, aún no pagan", se titula el video de TikTok que se volvió viral, donde la joven acusa al artista mexicano, expareja de la cantante jujeña, de ser "poco profesional, poco transparente y aprovechador".

"Honestamente, me duele un poco ver que se involucra a una artista que no se merece nada de esto, y que no se merece tampoco que la comparen", empezó el descargo en su cuenta oficial. "Lo que se me ofreció y el contrato que yo firmé fue como figuración, o sea como un extra, y que mi aspecto físico no era relevante porque solamente iba a salir unos segundos. El pago que se me ofreció no correspondía con el papel de protagonista que me pusieron al final", denunció Dagna.

Embed @dagnakills original sound - dagna mata Asimismo, la joven influencer dejó en claro su postura sorora con la artista argentina al destacar que sus valores como mujer están por encima de cualquier contrato: "Por delante están mis ideales como mujer feminista, que respeta la trayectoria de un artista que tiene su propia lucha. Y estoy muy agradecida con la oportunidad laboral que se me dio, pero no justifico sus intenciones".

Dagna Mata no escapó a la polémica y acusó a Christian Nodal y a su producción de manipuladores. "Poco profesional son las personas que no te pagan, que no son transparentes y, sobre todo, que tienen la oportunidad de darte un trabajo y se aprovechan", aseguró.