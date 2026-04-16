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Nuevo escándalo en Gran Hermano: la Policía notificó a La Maciel

La artista trans es la principal apuntada en una demanda por explotación sexual con fines de prostitución a menores de edad. Los móviles policiales hicieron una guardia afuera de la casa para entregarle el documento.

La comediante entró a GH en reemplazo de la expulsada Carmiña Masi.

La comediante entró a GH en reemplazo de la expulsada Carmiña Masi.

Redes sociales

Gran Hermano volvió a quedar en medio de un escándalo: mientras el reality seguía adelante, la Policía notificó a Jessica "La Maciel" en la casa de Telefe. La noticia se viralizó en redes sociales, con imágenes de los agentes esperando entregar la documentación en vivo.

La anécdota de los famosos encendió las redes.
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La artista trans fue demandada por, presuntamente, ejercer explotación sexual con fines de prostitución a menores de edad, por lo que los auxiliares de la Justicia fueron a notificarla este jueves.

Quien adelantó la información fue la periodista Laura Ubfal, con el dato preciso sobre lo que pasaba en el set de grabación: "Llegó una notificación a Telefe para La Maciel. Solo tiene que firmar. No romperá aislamiento. Se le acerca el papel al confesionario, firma y listo. Ya pasó otras veces", aclaró.

Maciel es una comediante de 47 años que saltó a la fama en las redes sociales, donde contó una historia de pobreza, violencia y expulsión de su casa a los 13 años, bajo amenazas de su padre por su identidad sexual. Luego se reinventó y logró entrar a Generación Dorada, tras varios intentos en los que quedó a un paso de ingresar al juego.

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La influencer de TikTok enfrenta por lo menos 17 denuncias por presunta explotación de menores, captación de personas, exigencias económicas y coerción. Las denunciantes aseguran que los presuntos hechos de explotación sexual y captación de personas ocurrieron hace años, cuando eran menores de edad.

El pleito sigue adelante en la Justicia penal de San Martín, mientras la defensa de la mediática apuntó a un grupo de personas reunidas en una ONG a cargo de Margarita Meira, a quienes acusó de armar la historia para perjudicarla. "Quieren su minuto de fama", aseguró la famosa.

Meira es una reconocida activista argentina, fundadora y presidenta de la asociación civil Madres Víctimas de Trata, que después del secuestro y asesinato de su hija Susana Betker en 1991 por una red de trata, se dedica a rescatar mujeres y niñas de la explotación sexual.

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