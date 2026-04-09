El piloto argentino habrá su Road Show en las calles de Palermo el domingo 26 de abril, donde habrá espacios que se podrá acceder con estradas, pero otro sector que será totalmente gratuito.

La exhibición de Franco Colapinto está levantando un gran furor por la Fórmula 1 en la Ciudad de Buenos Aires y los fanáticos cuentan los días para el esperado día. De a poco se están revelando algunos detalles de cómo será el evento .

Alpine presentó el auto con el que Franco Colapinto correrá por las calles de la Ciudad de Buenos Aires

El piloto de Alpine realizará por primera vez en suelo argentino su Road Show que marcará un hecho inédito para el automovilismo nacional, con un monoplaza de F1 recorriendo un circuito callejero especialmente montado para la ocasión.

La presentación será el próximo 26 de abril en Palermo y si bien contará con algunos sectores en los que se deberán acceder con entrada previamente comprada, habrá otros que será al aire libre, gratuito y abierto al público que sueñan con ver en vivo un auto de la máxima categoría del automovilismo.

En la cuenta regresiva de su llegada, las entradas quedaron totalmente agotadas , pero ahora se dieron a conocer más detalles importantes a tener en cuenta que los fanáticos quieren saber. "Nos vemos en casita. Vengan todos" , se había mostrado entusiasmado el ex - Williams cuando confirmó su participación.

El medio deportivo Carburando reveló que el Road Show de Franco Colapinto en Palermo tendrá una duración de seis horas en total, donde el argentino realizará cuatro salidas a pista , un formato que permitirá que el público disfrute de distintos momentos de acción a lo largo del día.

Aquellos que pudieron sacar entradas tendrán acceso exclusivo al sector de un Fan Zone, Grandstands y Hospitality con acceso diferenciado y vistas únicas de la pista. La primera opción tendrá propuestas de entretenimiento, activaciones de marcas y espacios interactivos. Mientras que el segundo espacio ofrecerá Garage Tours con acceso a Boxes.

Según trascendió, la apertura de las puertas será a las 8:40. Además, habrá entrevistas en vivo, simuladores, una exhibición de autos clásicos. De igual modo, la organización confirmó que habrá espacios de acceso libre para el público general, en una jornada que promete convocar a miles de fanáticos del automovilismo.

Producto a la gran convocatoria, la Ciudad confirmó que se extendió el trazado de la pista donde el pilarense hará sus presentaciones arriba del monoplaza Lotus E20, equipado con un motor Renault V8 y ploteado con los colores de Alpine.

La pista ahora se extenderá cuatro cuadras hacia el sur por la avenida del Libertador y además incorporará un tramo lateral en dirección a la avenida Figueroa Alcorta a través de la avenida Sarmiento. De esta manera, el circuito ocupará una superficie mayor dentro del parque.

Franco Colapinto circuito Palermo

Alpine le pone más emoción a la llegada del monoplaza a la Argentina

A menos de 20 días de la presentación de Franco Colapinto, Alpine publicó recientemente un video donde muestra que el monoplaza donde se subirá el pilarense y recorrerá las calles de Palermo ya está viajando a la Argentina.

“Tenemos una entrega especial a Buenos Aires”, publicaron en sus redes sociales donde se ve el monoplaza entrando a la caja que lo portará hasta nuestro país y agregaron: “El auto de Franco está en camino. Nos vemos pronto”.