8 de junio de 2026 Inicio
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Skay Beilinson volvió a rendirle homenaje al Indio Solari con una histórica frase de Juan Román Riquelme

El guitarrista y fundador de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota utilizó una definición del ídolo xeneize para sintetizar el impacto popular que provocó el fallecimiento de su histórico compañero de ruta.

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Skay Beilinson junto al Indio Solari en los 90.

Skay Beilinson junto al Indio Solari en los '90.

El cofundador de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Skay Beilinson, volvió a homenajear a Carlos "Indio" Solari en su cuenta de Instagram y recurrió a una célebre máxima del exfutbolista Juan Román Riquelme para sintetizar la conmoción popular que generó la pérdida de su antiguo compañero de ruta.

A través de una historia en la plataforma digital, el guitarrista compartió sobre un fondo negro la expresión "Poder es que te quiera la gente". El mensaje reflejó el respeto mutuo que mantuvieron ambos artistas a pesar de su distanciamiento en los últimos 25 años.

skay indio riquelme

El emotivo mensaje de Skay Beilinson por la muerte de Indio Solari: "Buen viaje mi querido amigo"

Apenas se conoció la noticia de la muerte del Indio Solari, Skay escribió un profundo mensaje de despedida en sus redes sociales.

"Te llevo en cada recuerdo, en cada canción de ayer. Con un inmenso dolor. Buen viaje mi querido amigo, hasta siempre. Ahora sos la luz que viaja entre nosotros y para siempre", escribió el guitarrista de Los Redondos en su cuenta de Instagram.

En la fotografía que ilustra la publicación ambos aparecen sonrientes durante sus años de juventud. Finalmente, el músico estampó la sigla de la mítica banda y decretó una pausa en su agenda. Con las palabras "Hoy es un día muy triste. PR", el artista ratificó que, debido al luto, "queda suspendida hasta nuevo aviso la fecha de este sábado".

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