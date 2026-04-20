20 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

La opinión de Pablo Lunati sobre el penal que reclama todo River ante Boca

El exárbitro cuestionó con dureza a Darío Herrera y al VAR por la jugada clave en el final del partido. También se refirió sobre a la mano de Rivero que le dio el triunfo a Boca y rechazó que haya sido para expulsión.

Por

Pablo Lunati opinó sobre las polémicas en superclásico: ¿Fue penal para River? ¿Debieron expulsar a Rivero?

El Superclásico que Boca le ganó 1-0 a River en el Monumental, con gol de penal de Leandro Paredes, dejó una serie de polémicas que serán discutidas por varios días. En C5N el exárbitro Pablo Lunati analizó las jugadas más relevantes del partido y no dudó en calificar como “escandalosa” la actuación arbitral, especialmente por el penal no sancionado a favor del equipo de Núñez en el cierre del encuentro.

La polémica jugada se dio a los 48 minutos del 2°T cuando Boca ganaba por 1 a 0 con gol de Leandro Paredes
Te puede interesar:

Se filtró el motivo por el que Darío Herrera no cobró penal para River frente a Boca

“¿Cuál es el motivo reglamentario para decir que no fue penal? Es mentira que no existe la intensidad para hacer caer al jugador de River. No existe en el reglamento juzgar la fuerza”, disparó Lunati sobre la acción en la que Lautaro Blanco empuja a Lucas Martínez Quarta dentro del área. Para el exjuez, la jugada es clara: “Los dos están disputando la pelota y el de atrás, con los pies en el piso, hace un movimiento con las manos y empuja al rival. Es un penal tonto”.

En esa misma línea, fue más allá y cargó contra la terna arbitral a cargo del VAR: “Es un escándalo que no lo hayan cobrado. Lo de Héctor Paletta es un escándalo. Pero la culpa es nuestra. No podemos dejar que un hincha de Boca esté en el VAR”. Incluso, deslizó sospechas sobre la falta de intervención desde la cabina: “No llamó a Darío Herrera por ser hincha de Boca. Pienso eso”.

Lejos de quedarse en la jugada puntual, Lunati trazó un diagnóstico más amplio: “Los últimos 10 años de arbitraje son los peores de la historia. Hay muchas cosas raras que lamentablemente no se pueden comprobar. Esto pasa porque los árbitros tienen presiones”.

También apuntó contra el accionar del defensor xeneize en la jugada polémica: “Fue penal porque hubo un empujón claro dentro del área. El jugador de Boca no tuvo ninguna intención de disputar la pelota”. Y volvió a insistir con la designación del VAR: “La dirigencia no puede dejar que Paletta dirija a River. No es la primera vez que sucede”.

En contraposición, el exárbitro consideró correcta la sanción del penal para Boca, aunque descartó que correspondiera una expulsión para Lautaro Rivero por la mano estando amonestado. “No ameritaba una segunda amarilla porque la mano tiene que ser intencional o cortar un avance comprometedor”, explicó.

Y agregó una mirada técnica sobre la acción: “Acá sí se juzga la intencionalidad. Es una mano de bloqueo que está bien cobrada. Pero en mi época no se cobraba porque está tan cerca la pelota del jugador que no llega a ser nada. No tenés manera de sacar el brazo. ¿Cómo hacés para correr sin los movimientos de los brazos?”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Leandro Paredes habló de su festejo contra River.

Leandro Paredes explicó su festejo con el Topo Gigio tras el gol a River: "No estaba previsto"

los mejores memes del superclasico que boca le gano a river

Los mejores memes del Superclásico que Boca le ganó a River

River perdió con Boca.

Cuándo vuelve a jugar River tras la derrota con Boca por el Superclásico

Boca le ganó a River en el Superclásico.

Boca le ganó a River por el Apertura: cuándo es el próximo Superclásico

Boca le ganó a River en el Monumental.

Cuándo vuelve a jugar Boca tras el triunfo contra River por el Superclásico

Leandro Paredes anotó el gol de Boca contra River.
play

Boca pisó fuerte y se quedó con el Superclásico: le ganó 1-0 a River con un gol de Paredes

Rating Cero

Hoy es un día muy triste para nuestra cultura, indió Rottember tras confirmar la muerte de Luis Brandoni

Despedirán los restos de Luis Brandoni en la Legislatura porteña

play

La sentida despedida de Carlos Rottemberg a Luis Brandoni: "Solo le preocupaba vivir"

La nueva tendencia que reemplaza la silla de escritorio tradicional: de qué se trata el nuevo cambio

La nueva tendencia que reemplaza la silla de escritorio tradicional: de qué se trata el nuevo cambio

El salteño fue encontrado sentado en las escalinatas de la iglesia de su pueblo.

Nueva vida: se filtró cómo es la actualidad de Marcos Ginocchio tras alejarse del mundo de la televisión

Juana Tinelli sorprendió con un look completamente renovado en redes.

El impresionante cambio de look de Juana Tinelli: dejó atrás su clásico pelo oscuro

Dolor en la cultura: artistas despiden a Luis Brandoni
play

Dolor en la cultura: actores, amigos y colegas despidieron a Brandoni

últimas noticias

Lamelas había dado una entrevista durante su visita a Salta.

Fuerte respuesta de China al embajador de Estados Unidos en Argentina: "Prejuicios ideológicos"

Hace 6 minutos
La situación se originó a partir de reclamos impulsados por UTHGRA.

Denuncian nuevas irregularidades de la empresa Aramark en el servicio de alimentación del Hospital Italiano

Hace 40 minutos
Evaluar la relación entre la tasa nominal y la inflación proyectada es fundamental para determinar el poder de compra real que conservará el dinero.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 250.000 pesos a 30 días en abril 2026

Hace 44 minutos
Femicidio en Solano: quién es el hombre buscado por enterrar a su pareja en el patio

Femicidio en Solano: quién es Brian Lestra, el hombre buscado por enterrar a su pareja en el patio

Hace 53 minutos
Así es el pueblo colonial que tiene Brasil y que no todos conocen: está cerca de Río de Janeiro

Así es el pueblo colonial que tiene Brasil y que no todos conocen: está cerca de Río de Janeiro

Hace 59 minutos