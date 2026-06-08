8 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

Susto en La Rural: evacuaron a 60 personas y cuatro fueron asistidas por un incendio

Uno de los afectados fue trasladado al Hospital Rivadavia para ser atendido. Un total de cuatro ambulancias se desplazaron hacia el lugar.

Por
Bomberos intervinieron por el incendio en La Rural.

Bomberos intervinieron por el incendio en La Rural.

SAME

Un total de 60 personas se autoevacuaron y cuatro fueron atendidas por el SAME debido a un incendio en el predio de La Rural, ubicado en el barrio porteño de Palermo, por el cual las autoridades desplegaron un amplio operativo en la zona aunque no informaron cómo se originó el foco ígneo.

Agostina Vega tenía 14 años.
Te puede interesar:

Caso Agostina Vega: el abogado de la madre afirmó que hallaron dos ADN bajo las uñas de la adolescente

Según pudo saber C5N, el informe del SAME expuso que tres mujeres y una persona sin identificar, todos mayores de edad, recibieron asistencia médica debido al incendio. Además, el personal confirmó que uno de los afectados fue trasladado al Hospital Rivadavia para ser atendidos y detalló que cuatro ambulancias se desplazaron hacia el lugar.

La Rural se vio envuelta en otro hecho policial después de que en septiembre de 2024 su presidente, Nicolás Pino, recibiera dos sobres explosivos, de los cuales uno explotó cuando era manipulado. Cuatro personas, entre las que se encontraba su secretaria, debieron ser trasladadas al Hospital Fernández. La mujer sufrió una contusión en la mano, mientras que los demás inhalaron humo.

Incendio La Rural
Las autoridades intervinieron por un incendio en La Rural.

Las autoridades intervinieron por un incendio en La Rural.

Personal de la Brigada de Explosivos de la Policía de la Ciudad acudió en aquel entonces al predio de la Sociedad Rural Argentina en Palermo, donde fueron recibidos dos paquetes. Uno de ellos produjo una pequeña explosión al ser abierto, sin provocar heridos graves.

Uno de los paquetes, el que fue abierto, estaba destinado a Pino, mientras que el otro, que llevaba el nombre del vicepresidente de la entidad, Marcos Pereda, no llegó a abrirse y fue intervenido por la Brigada de Explosivos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Claudio Barrelier y Osvaldo Fassetta.

Caso Agostina Vega: el estremecedor mensaje que le mandó Claudio Barrelier al segundo detenido

La abuela recordó a su nieta en una emocionante carta.

La abuela de Agostina Vega publicó una conmovedora carta para su nieta, a dos semanas de su femicidio

Agostina Vega, adolescente de 14 años asesinada en Córdoba.

Femicidio de Agostina Vega: la abogada del padre pidió más detenciones

A un año de su muerte, toda la comunidad de Tablada recuendan a Thiago.

A un año del crimen de Thiago Correa Medina: cómo está la causa y el pedido de la familia

El abuelo de la vícitma de femicidio se puso al frente del pedido de jusiticia por su nieta.

Internaron al abuelo de Agostina Vega: se descompensó y su estado es "preocupante"

Melisa Heredia fue acompañada por Osvaldo Fassetta a realizar la denuncia por la desaparición de Agostina. 

La abuela de Agostina Vega habló sobre el segundo detenido: "Él acompañó a mi hija a hacer la denuncia"

Rating Cero

Oriana Sabatini en OLGA.

Oriana Sabatini respondió a las críticas por cómo habla de su embarazo y reveló: "Me desperté llorando de dolor"

Cazzu asistió acompañada por su bailarín al recital de Lali en River. 

¿Ya es oficial?: Cazzu fue a ver el show de Lali acompañada y se dispararon los rumores

Araceli González se refirió a la crisis de pareja que estaría atravesando con Fabián Mazzei. 

Así fue la aclaración de Araceli González sobre la crisis con su pareja y su relación con Adrián Suar

La decisión de las autoridades generó impacto global y reavivó el debate sobre la libertad artística, los derechos civiles y los límites impuestos a los creadores.
play

Condenaron a un cineasta a un año de cárcel por hacer propaganda contra el gobierno

Mariano Martínez, en el ojo de la tormenta.

Gravísima denuncia golpea a Mariano Martínez y a su entorno: "Me agarró del cuello"

María Rosa Fugazot murió a los 83 años y hace casi un añoshabía sufrido la pérdida de su hijo, René Bertrand.

La curiosa revelación de Moria Casán por la muerte de María Rosa Fugazot: no pudo contener las lágrimas

últimas noticias

Oriana Sabatini en OLGA.

Oriana Sabatini respondió a las críticas por cómo habla de su embarazo y reveló: "Me desperté llorando de dolor"

Hace 32 minutos
Agostina Vega tenía 14 años.

Caso Agostina Vega: el abogado de la madre afirmó que hallaron dos ADN bajo las uñas de la adolescente

Hace 50 minutos
Berni junto a Massa en un acto en 2022.

Sergio Berni elogió a Sergio Massa y deseó su regreso a la actividad política: "Ojalá lo podamos ver como candidato"

Hace 1 hora
play
Soledad Andreani le prestó su Ford Ka a Claudio Barrelier.

Caso Agostina Vega: detuvieron a la dueña del Ford Ka en el que transportaron el cuerpo de la adolescente

Hace 2 horas
Skay Beilinson junto al Indio Solari en los 90.

Skay volvió a rendirle homenaje al Indio con una histórica frase de Juan Román Riquelme

Hace 2 horas