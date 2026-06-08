Susto en La Rural: evacuaron a 60 personas y cuatro fueron asistidas por un incendio Uno de los afectados fue trasladado al Hospital Rivadavia para ser atendido. Un total de cuatro ambulancias se desplazaron hacia el lugar. Por Agregar C5N en









Bomberos intervinieron por el incendio en La Rural. SAME

Un total de 60 personas se autoevacuaron y cuatro fueron atendidas por el SAME debido a un incendio en el predio de La Rural, ubicado en el barrio porteño de Palermo, por el cual las autoridades desplegaron un amplio operativo en la zona aunque no informaron cómo se originó el foco ígneo.

Según pudo saber C5N, el informe del SAME expuso que tres mujeres y una persona sin identificar, todos mayores de edad, recibieron asistencia médica debido al incendio. Además, el personal confirmó que uno de los afectados fue trasladado al Hospital Rivadavia para ser atendidos y detalló que cuatro ambulancias se desplazaron hacia el lugar.

La Rural se vio envuelta en otro hecho policial después de que en septiembre de 2024 su presidente, Nicolás Pino, recibiera dos sobres explosivos, de los cuales uno explotó cuando era manipulado. Cuatro personas, entre las que se encontraba su secretaria, debieron ser trasladadas al Hospital Fernández. La mujer sufrió una contusión en la mano, mientras que los demás inhalaron humo.

Incendio La Rural Las autoridades intervinieron por un incendio en La Rural. SAME

Personal de la Brigada de Explosivos de la Policía de la Ciudad acudió en aquel entonces al predio de la Sociedad Rural Argentina en Palermo, donde fueron recibidos dos paquetes. Uno de ellos produjo una pequeña explosión al ser abierto, sin provocar heridos graves.

Uno de los paquetes, el que fue abierto, estaba destinado a Pino, mientras que el otro, que llevaba el nombre del vicepresidente de la entidad, Marcos Pereda, no llegó a abrirse y fue intervenido por la Brigada de Explosivos.