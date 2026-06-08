8 de junio de 2026 Inicio
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Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo Plan 2, este martes 9 de junio

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

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ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

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La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) dio a conocer quiénes cobrarán este martes 9 de junio de 2026 con respecto a las Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas y Desempleo Plan 1.

﻿Ya se conocieron los nuevos montos y el calendario completo de pagos.
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ANSES: jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

Los titulares de jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo podrán cobrar sus haberes este martes 9 de junio con DNI terminado en 1.

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Los titulares de Asignaciones de familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo pueden percibir sus haberes este lunes con DNI terminado en 1.

ANSES: Asignaciones de pago único

Los titulares de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento de la Primera y de la Segunda Quincena pueden cobrar desde el 09/06 al 08/07 todos los documentos primera quincena.

Pensiones No Contributivas

Los titulares de Pensiones No Contributivas podrán cobrar sus haberes este martes 9 de junio con DNI terminados en 2 y 3.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Los titulares de Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas podrán cobrar sus haberes desde el 09/06 al 08/07 todos los documentos.

Desempleo Plan 2

Los titulares de Desempleo Plan 2 podrán cobrar su asignación por el mes de junio este martes 9 de junio todas las terminaciones de DNI del 03/06 al 10/06.

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