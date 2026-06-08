Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo Plan 2, este martes 9 de junio

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) dio a conocer quiénes cobrarán este martes 9 de junio de 2026 con respecto a las Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas y Desempleo Plan 1.

Quiénes son los beneficiarios de ANSES que no cobran aguinaldo en junio 2026

Los titulares de jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo podrán cobrar sus haberes este martes 9 de junio con DNI terminado en 1.

Los titulares de Asignaciones de familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo pueden percibir sus haberes este lunes con DNI terminado en 1.

Los titulares de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento de la Primera y de la Segunda Quincena pueden cobrar desde el 09/06 al 08/07 todos los documentos primera quincena.

Los titulares de Pensiones No Contributivas podrán cobrar sus haberes este martes 9 de junio con DNI terminados en 2 y 3.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Los titulares de Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas podrán cobrar sus haberes desde el 09/06 al 08/07 todos los documentos.

Desempleo Plan 2

Los titulares de Desempleo Plan 2 podrán cobrar su asignación por el mes de junio este martes 9 de junio todas las terminaciones de DNI del 03/06 al 10/06.