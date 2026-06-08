Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo Plan 2, este martes 9 de junio

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) dio a conocer quiénes cobrarán este martes 9 de junio de 2026 con respecto a las Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas y Desempleo Plan 1.
ANSES: jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo
Los titulares de jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo podrán cobrar sus haberes este martes 9 de junio con DNI terminado en 1.
Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo
Los titulares de Asignaciones de familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo pueden percibir sus haberes este lunes con DNI terminado en 1.
ANSES: Asignaciones de pago único
Los titulares de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento de la Primera y de la Segunda Quincena pueden cobrar desde el 09/06 al 08/07 todos los documentos primera quincena.
Pensiones No Contributivas
Los titulares de Pensiones No Contributivas podrán cobrar sus haberes este martes 9 de junio con DNI terminados en 2 y 3.
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
Los titulares de Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas podrán cobrar sus haberes desde el 09/06 al 08/07 todos los documentos.
Desempleo Plan 2
Los titulares de Desempleo Plan 2 podrán cobrar su asignación por el mes de junio este martes 9 de junio todas las terminaciones de DNI del 03/06 al 10/06.