14 de octubre de 2026 Inicio
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River empata 1 a 1 con Sarmiento en Junín

En el segundo tiempo, el Millonario se dispuso a buscar la igualdad y la encontró por medio de Gonzalo Montiel. En el estadio Eva Perón, el equipo de Leonardo Ponzio necesita sumar de a tres para meterse entre los ocho de la Zona B, mientras el conjunto de Facundo Sava quiere acomodarse de cara a los playoffs.

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El gol de Julián Contrera para Sarmiento ante River. 

El gol de Julián Contrera para Sarmiento ante River. 

X: @CASarmientoOf

River empata 1 a 1 con Sarmiento en el estadio Eva Perón de Junín por el encuentro pendiente de la fecha 11 del Torneo Clausura. Julián Contrera marcó para el equipo local, que se impone ante el Millonario, que, si bien tuvo la pelota, no tuvo precisión en los últimos metros y no mostró solidez defensiva durante la primera etapa.

River necesita ganar para acomodarse entre los primeros 8 puesto de la Zona B y clasificar a los octavos de final.
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Sarmiento salió con presión alta y un esquema de marca hombre a hombre que le dificultó la salida a River y lo obligó a buscar en largo. A los 4', Lucas Suárez estrelló un remate contra un poste y, a los 9', Jhon Rentería probó desde afuera, pero su disparo fue bloqueado.

River encontró su primera llegada clara a los 11', cuando Sebastián Driussi conectó de derecha un centro de Ángel Correa y estrelló la pelota en el travesaño. Un minuto después, Correa probó desde la derecha del área tras un pase de Gonzalo Montiel, pero Thyago Ayala desvió al córner con una buena intervención.

Cuando River comenzaba a acomodarse, Sarmiento encontró espacios con una transición rápida y golpeó a los 15'. Junior Marabel recibió por la derecha y envió un centro preciso al área, donde Julián Contrera apareció cerca del arco para definir de derecha y marcar el 1-0 para el equipo de Facundo Sava.

River intentó reaccionar tras el gol, aunque le costó transformar la posesión en ocasiones claras. A los 17', Ángel Correa probó desde fuera del área tras un toque de cabeza de Marcos Acuña, mientras que Sarmiento respondió a los 21' con dos tiros de esquina consecutivos que no prosperaron.

River intentó avanzar con apariciones de Ángel Correa y Thiago Almada e incluso Lucas Martínez Quarta, que tuvo una chance por arriba cuando promediaba el primer tiempo. Sin embargo, a pesar de la posesión, el Millonario no logró encontrar el empate ni quebrar el fondo local durante la primera parte.

Cómo llegaron River y Sarmiento a este partido

El conjunto de Leonardo Ponzio busca una victoria para entrar entre los ocho que avanzarán a la fase eliminatoria. Con 16 puntos, River ocupa el noveno lugar de la Zona B y está a dos unidades de Independiente Rivadavia, que hoy cierra los puestos de clasificación a los playoffs.

El resultado también incide en la tabla anual, donde River suma 45 puntos y por ahora ocupa una plaza de Copa Sudamericana 2027, mientras necesita descontar seis unidades a Argentinos Juniors para acercarse a la Libertadores, en una disputa que también incluye a Rosario Central, Vélez, Belgrano, Instituto y Estudiantes.

Sarmiento, por su parte, afronta el cruce después de imponerse 3 a 1 a Aldosivi como visitante, una victoria que lo dejó cuarto en la Zona B con 19 puntos. En la tabla anual, en cambio, suma 38 unidades y permanece lejos de los puestos que otorgan clasificación a las copas internacionales.

El encuentro completa la fecha 11 del Clausura, que quedó pendiente después de que River solicitara la postergación durante la ventana FIFA, cuando varios futbolistas de su plantel fueron convocados a sus selecciones, una decisión que modificó el calendario y llevó el cruce ante Sarmiento a este miércoles en el estadio Eva Perón.

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