A qué hora juega River vs. Sarmiento por el Torneo Clausura: formaciones y cómo verlo en vivo El Millonario jugará en Junín por el partido pendiente de la 11° fecha. El choque será determinante, ya que el equipo de Leonardo Ponzio no puede perder más puntos si quiere clasificarse a los playoffs y sumar puntos en la tabla anual para soñar con meterse en la Libertadores del 2027. Por Agregar C5N en









River necesita ganar para acomodarse entre los primeros 8 puesto de la Zona B y clasificar a los octavos de final. @RiverPlate

River jugará este miércoles frente a Sarmiento de Junín en condición de visitante, el partido pendiente de la 11° fecha del Torneo Clausura, con la obligación de ganar para seguir con chances de entrar a los playoffs y sumar punto para lograr clasificar a las copas internacionales en la tabla anual.

El Millonario tendrá un partido clave ya que llega a este encuentro con la obligación de ganar, después del último triunfo ante Estudiantes de Río Cuarto, que se convirtió en el primer equipo en descender a la Primera Nacional. El conjunto de Leonardo Ponzio se ubica noveno en la Zona B, con 16 puntos y por ahora se encuentra fuera de los playoffs (el último en clasificar es Independiente Rivadavia con 18).

Además, sumar unidades no solo le sirve para lograr avanzar a los octavos de finales, sino también es fundamental para la tabla anual, donde los de Núñez acumulan 45 puntos y, por ahora, están entrando a la Copa Sudamericana. Pensando en la Copa Libertadores está noveno a seis unidades de Argentinos Juniors, entre los clasificados, pero pelea con Rosario Central, Vélez, Belgrano, Instituto de Córdoba y Estudiantes de La Plata por un lugar.

En cuanto al equipo, el entrenador no confirmó los 11 titulares, pero se espera que apueste al mismo equipo que logró la última victoria en el Monumental. De igual modo, las dudas pasan por los regresos de Aníbal Moreno y Thiago Almada.

En ese sentido, Santiago Beltrán estará bajo los tres palos y en la defensa seguirá con la clásica línea de cuatro conformada por Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña. En la mitad de la cancha la incógnita pasa por si Fausto Vera le deja su lugar a Moreno en el carril central, con Tobías Andrada y Tomás Galván abiertos aportando en ofensiva.