Cuándo vuelve a jugar River tras el empate ante Sarmiento El Millonario igualó 1 a 1 ante el Verde en Junín, por el partido pendiente de la fecha 11 de la Zona B del Torneo Clausura, y ya se enfoca en su próximo compromiso. Por Agregar C5N en









River frente a Sarmiento, por la fecha 11 del Torneo Clausura. X: @RiverPlate

River empató 1 a 1 con Sarmiento en el estadio Eva Perón de Junín, por el encuentro pendiente de la fecha 11 de la Zona B del Torneo Clausura. El equipo de Leonardo Ponzio sumó un punto, pero continúa obligado a ganar para meterse entre los ocho clasificados a los playoffs.

El Millonario volverá a jugar el domingo 18 de octubre, cuando visite a Belgrano desde las 20:15 por la fecha 13 del Torneo Clausura. El encuentro se disputará en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, donde el Pirata será local y recibirá también a los hinchas del Millonario.

Thiago Almada durante el partido de River frente a Sarmiento. X: @RiverPlate El último enfrentamiento entre ambos fue la final del Torneo Apertura, el 24 de mayo, cuando Belgrano ganó 3 a 2 en el mismo escenario y conquistó su primer título de Primera División. River se puso dos veces en ventaja con goles de Facundo Colidio y Tomás Galván, pero el Pirata logró remontarlo.

Cómo llegan River y Belgrano al partido de la fecha 13 del Torneo Clausura El conjunto de Núñez llega a este tramo decisivo sin chances en los otros dos torneos que disputó. En la Copa Sudamericana, quedó eliminado ante Independiente Santa Fe por penales tras igualar 1 a 1, mientras que en la Copa Argentina cayó 3 a 1 ante Aldosivi en los 16avos de final.

Belgrano atraviesa un buen momento en el Clausura. Viene de vencer 2 a 0 a Racing en Avellaneda, 1 a 0 a Talleres en el clásico cordobés y 2 a 1 a Estudiantes de Río Cuarto. Esa seguidilla le permitió afirmarse entre los principales equipos de la Zona B y llegar con confianza al próximo compromiso.