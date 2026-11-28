Estudiantes de La Plata enfrenta este sábado a Palmeiras en el estadio Centenario de Montevideo por la final de la Copa Libertadores 2026 con una carta guardada en el banco de suplentes que ilusiona a todo el mundo pincharrata: Lucas Alario.
Estudiantes de La Plata tiene una carta en el banco de suplentes con un largo historial en finales, tanto a nivel nacional como continental.
Estudiantes de La Plata enfrenta este sábado a Palmeiras en el estadio Centenario de Montevideo por la final de la Copa Libertadores 2026 con una carta guardada en el banco de suplentes que ilusiona a todo el mundo pincharrata: Lucas Alario.
Aunque apenas disputó 34 minutos en dos partidos a lo largo de todo el certamen continental, el delantero santafesino arrastra una estadística letal que lo convierte en el gran as bajo la manga de Alexander Medina para los partidos decisivos.
A once años de haber abierto de cabeza el camino del 3-0 de River sobre Tigres en la final de la Copa Libertadores 2015 en el Monumental, Lucas Alario vuelve a estar frente a la posibilidad de levantar el trofeo más importante del continente, esta vez con la camiseta de Estudiantes, que busca conquistar su quinta estrella tras las consagraciones de 1968, 1969, 1970 y 2009.
Nacido en Tostado, formado en Colón y con un recorrido europeo que incluyó 58 goles en 164 partidos en el Bayer Leverkusen (además de pasos por Eintracht Frankfurt, Internacional de Porto Alegre y nueve encuentros con tres goles en la Selección argentina), Lucas Alario construyó su fama a fuerza de apariciones determinantes en partidos por títulos:
Su irrupción en River (2015-2016): llegó a mediados de 2015 para reemplazar a Teófilo Gutiérrez, marcó el gol del 1-1 ante Guaraní en Asunción para meterse en la final, abrió el marcador ante Tigres en el Monumental y un año más tarde firmó un triplete inolvidable en el 4-3 frente a Rosario Central en Córdoba por la final de la Copa Argentina 2016 (sumando además la Recopa Sudamericana 2016, la Copa Suruga 2015 y otra Copa Argentina).
El despertar en las finales de Estudiantes: tras arribar libre en enero de 2025 con contrato hasta diciembre de 2026 y convertir apenas un tanto en sus primeros 28 encuentros, el atacante apareció en las citas por trofeos: el 20 de diciembre de 2025 en San Nicolás dio vuelta el Trofeo de Campeones ante Platense con un doblete (2-1) y el 12 de noviembre de 2026 en Córdoba ingresó por Guido Carrillo a los 35 minutos del segundo tiempo frente a Independiente Rivadavia para anotar de cabeza en el suplementario el 3-2 de la Supercopa Argentina.
El as bajo la manga de Alexander Medina: con Guido Carrillo como titular en el área durante la Copa Libertadores 2026, Alario aguardará su oportunidad entre los relevos en Montevideo, sabiendo que si vuelve a convertir en un duelo de 90 o 120 minutos será campeón de América con dos clubes distintos con once años de diferencia.