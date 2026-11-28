Su irrupción en River (2015-2016): llegó a mediados de 2015 para reemplazar a Teófilo Gutiérrez, marcó el gol del 1-1 ante Guaraní en Asunción para meterse en la final, abrió el marcador ante Tigres en el Monumental y un año más tarde firmó un triplete inolvidable en el 4-3 frente a Rosario Central en Córdoba por la final de la Copa Argentina 2016 (sumando además la Recopa Sudamericana 2016, la Copa Suruga 2015 y otra Copa Argentina).

El despertar en las finales de Estudiantes: tras arribar libre en enero de 2025 con contrato hasta diciembre de 2026 y convertir apenas un tanto en sus primeros 28 encuentros, el atacante apareció en las citas por trofeos: el 20 de diciembre de 2025 en San Nicolás dio vuelta el Trofeo de Campeones ante Platense con un doblete (2-1) y el 12 de noviembre de 2026 en Córdoba ingresó por Guido Carrillo a los 35 minutos del segundo tiempo frente a Independiente Rivadavia para anotar de cabeza en el suplementario el 3-2 de la Supercopa Argentina.