La delegación del Millonario afrontará una previa atípica antes del cruce de eliminación directa. La decisión altera la rutina habitual del plantel y obliga a reorganizar las horas previas a un compromiso clave en Alta Córdoba, donde buscará el pase a semifinales del certamen.

River modificó su itinerario de cara al partido ante Instituto por los cuartos de final del Torneo Clausura, que disputará el sábado 28 de noviembre a las 22 en Alta Córdoba, y viajará desde Buenos Aires el mismo día debido a la falta de plazas hoteleras en Córdoba.

Se confirmaron los días y horarios para los cuartos de final del Torneo Clausura

Según informó TyC Sports, la delegación tenía previsto trasladarse el viernes por la noche para alojarse en un hotel y descansar antes del compromiso. La capacidad hotelera de Córdoba estará completa y, por eso, el plantel permanecerá en la concentración del Monumental tras el entrenamiento y viajará a la provincia el mismo sábado.

El cambio también implica que el plantel abordará el vuelo chárter desde Aeroparque el mismo día del encuentro, en lugar de hacerlo la víspera, una modificación que obliga al cuerpo técnico a ajustar los tiempos de traslado y descanso antes de la visita al estadio Monumental Presidente Perón.

El inicio a las 22 le dará a River una ventana para llegar a Córdoba y organizar las horas previas al compromiso. De todos modos, el tiempo efectivo de descanso dependerá de la hora de arribo y del traslado hasta Alta Córdoba, donde se disputará el cruce decisivo del sábado.

En paralelo, Leonardo Ponzio utilizará el entrenamiento del viernes para definir la formación y resolver dos incógnitas: Marcos Acuña y Lucas Beltrán, quienes evolucionaron de sus molestias durante los últimos días, pero todavía no cuentan con el alta médica para volver a trabajar a la par del grupo.

Ambos futbolistas salieron con molestias en el triunfo ante Lanús y conservan posibilidades de estar disponibles frente a Instituto. La decisión dependerá de su respuesta en la práctica y de la evaluación del cuerpo médico, mientras Francisco Ortega y Sebastián Driussi aparecen como alternativas si alguno no llega.

Días y horarios de los cuartos de final del Torneo Clausura: cuándo juegan River y Boca

Los cuartos de final del Torneo Clausura se jugarán entre el sábado 28 y el domingo 29 de noviembre, con cuatro cruces que definirán a los semifinalistas: Instituto recibirá a River el sábado a las 22 en Alta Córdoba, después del partido que Vélez e Independiente disputarán desde las 20 en el estadio José Amalfitani.

El domingo se completará la programación con Rosario Central frente a Barracas Central, a las 17, en el Gigante de Arroyito. Más tarde, Boca se medirá con Gimnasia de La Plata desde las 20:30 en la Bombonera, en el cierre de la instancia y con el objetivo de avanzar a semifinales.

La Liga Profesional de Fútbol confirmó días y horarios de los partidos de cuartos de final del Torneo Clausura. X: @LigaAFA

La Liga Profesional estableció que, si alguno de los encuentros termina igualado al cabo de los 90 minutos reglamentarios, se disputarán dos tiempos suplementarios de 15 minutos y, de persistir la paridad, el clasificado a semifinales se conocerá mediante una definición desde el punto penal en caso de que continúe la igualdad.

Para el partido en Alta Córdoba, Nazareno Arasa será el árbitro principal, con Lucas Novelli a cargo del VAR y Laura Fortunato como AVAR. En los demás cruces de cuartos de final, la Liga confirmó a Facundo Tello, Pablo Dóvalo y Darío Herrera como jueces principales para cada uno de los encuentros restantes.