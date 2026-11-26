El moderno tratamiento que implementó Instituto para que Alex Luna y Jeremías Lázaro puedan jugar contra River El entrenador del equipo cordobés Diego Flores trabaja contra reloj para que dos de sus principales jugadores puedan recuperarse de las lesiones que los obligaron a abandonar el encuentro en los octavos de final ante Huracán. Por Agregar C5N en









Jeremías Lázaro, Álex Luna y Matías Gallardo están en duda para el encuentro del sábado ante el River que dirige Leonardo Ponzio, en especial los dos primeros que sufrieron lesiones que los sacaron de la cancha en el último partido de Instituto.

Para que los dos atacantes y el hijo del Muñeco puedan estar presentes, el cuerpo médico del elenco cordobés decidió que los tres busquen una recuperación más rápida con una cámara hiperbárica.

El médico Esteban Cecatto explicó la decisión: "El sábado tienen una final contra River, están haciendo optimización en su recuperación muscular".

En qué consiste el tratamiento Las sesiones suelen durar sesenta minutos y permite una aceleración de la recuperación de las lesiones musculares: "Están metidos acá, dentro de la cámara. Se están portando bien los chicos. Yo creo que al sábado llegan muy bien".

Alex Luna, la figura de la Gloria contó su experiencia: "Estuvo muy bueno y sirve para llegar en óptimas condiciones al partido y dar lo mejor", mientras que Gallardo agregó que "fue una linda experiencia, estuvo bueno y muy recomendable para que los deportistas puedan venir y optimizar su rendimiento".

El tratamiento con oxigenoterapia de alta presión apunta a que los deportistas puedan respirar oxigeno puro al 100 por ciento en una cámara con una presión superior a la atmosférica.