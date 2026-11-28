El motociclista estaba a punto de comenzar la carrera sprint, en lo que será su último fin de semana como piloto profesional.

Marc Márquez y un susto en el fin de semana en el que anunció su retiro.

A horas de anunciado su retiro, Marc Márquez vivió un insólito episodio durante la carrera sprint luego de que su moto se incendiara minutos antes de la largada del Gran Premio de Valencia del MotoGP.

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Mientras la grilla aguardaba el apagado del semáforo para iniciar la prueba corta, una falla técnica prolongó la espera en la recta principal y provocó que el motor del múltiple campeón español levantara temperatura hasta incendiarse.

Para colmo, como tuvo que reemplazar su moto por la de repuesto, perdió su lugar e incluso lo sancionaron con una doble vuelta larga.

La pole position quedó en manos del italiano Marco Bezzecchi, quien dominó de punta a punta toda la competición y será quien lidere la parrilla en la última fecha del campeonato que se disputa en España.

La despedida de Márquez se había confirmado durante el primer día de actividad en el trazado Ricardo Tormo. El referente de Ducati eligió comunicar el fin de su etapa competitiva exhibiendo una secuencia de carteles ante cámaras de televisión , mediante los cuales expresó su gratitud hacia quienes formaron parte de su camino en el deporte motor.

INCREÍBLE: la moto de Marc Márquez se prendió fuego justo antes de que el semáforo se ponga en verde para la largada de la carrera sprint. ¡Hasta se quemó la pierna! Mirá toda la acción de MotoGP por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus . pic.twitter.com/kZ74mVeVRi

"Esta será mi última carrera en MotoGP. Hemos hecho historia", rezaba una de las pancartas con las que ratificó su salida de la división superior del motociclismo.

El paso al costado pone punto final a una de las trayectorias más exitosas que haya visto este deporte. A los 33 años, el nacido en Cervera cosechó diez coronas mundiales: una en 125cc (2010), otra en Moto2 (2012) y ocho en MotoGP (2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2025 y 2026).

Su función final como piloto profesional tendrá lugar este domingo 29 de noviembre, cuando se dispute la carrera principal del Gran Premio de Valencia a partir de las 10:00.