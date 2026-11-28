Otro ritmo de vida: así fue la sorprendente transformación de Lewis Hamilton El siete veces campeón de Fórmula 1 compartió detalles de su día a día y explicó qué cambios incorporó para sostener su exigente carrera deportiva. Por Agregar C5N en









Otro ritmo de vida: así fue la sorprendente transformación de Lewis Hamilton. Car and Driver

El piloto británico modificó varios aspectos de su estilo de vida con el paso de los años.

Una decisión personal marcó un antes y un después en su alimentación.

La actividad física y el descanso se convirtieron en prioridades de su rutina.

A los 41 años, mantiene hábitos que le permiten afrontar las exigencias de la Fórmula 1. A lo largo de su carrera, Lewis Hamilton construyó una trayectoria que lo convirtió en uno de los pilotos más importantes de la historia de la Fórmula 1. Sin embargo, detrás de sus siete títulos mundiales y sus innumerables récords también hubo un proceso de cambios personales que modificó su manera de entrenar, alimentarse y cuidar su cuerpo. A sus 41 años, el británico mantiene la exigencia de competir al máximo nivel y encontró en la constancia una de las claves para sostener su rendimiento.

En una entrevista con la revista Men's Health, Hamilton repasó cómo fue modificando sus hábitos a lo largo de los años y explicó qué aspectos considera fundamentales para mantenerse en forma. Uno de los cambios más importantes llegó cuando decidió abandonar la carne y adoptar una alimentación vegetariana. "Fue un cambio importante para mí que realmente transformó mi vida", reconoció al recordar cómo empezó a prestar atención a su sistema digestivo y a los alimentos que incorporaba a diario.

Así fue la sorprendente transformación de Lewis Hamilton. Men's Health Otro aspecto que modificó fue la manera de organizar sus comidas y suplementos, especialmente por las exigencias de viajar constantemente entre distintos países. El británico explicó que comenzó a realizarse análisis de sangre para conocer qué nutrientes necesitaba su organismo y adaptar su alimentación a esos resultados. "Mi objetivo ha sido encontrar la manera de mantener cierta constancia en mi vida", contó sobre una rutina que debe ajustarse a los horarios y las condiciones de cada competencia.

Cómo fue la impresionante transformación de Lewis Hamilton El cuidado físico también pasó a ocupar un lugar central en sus mañanas. Apenas se levanta, Hamilton dedica unos minutos a estirar y después prepara su bebida habitual. También incorporó la meditación como parte de su rutina, con sesiones de aproximadamente diez minutos al aire libre. Aunque su jornada cambia según el lugar en el que se encuentre, tiene una preferencia clara: levantarse temprano y salir a correr. Su horario ideal comienza a las cinco de la mañana, con entrenamiento media hora después.

La recuperación es otro de los puntos en los que decidió hacer cambios. Durante mucho tiempo, el piloto dormía apenas entre cuatro y cinco horas por noche, algo que terminó afectando su descanso y su energía diaria. "Nunca me hablaron realmente de la recuperación, ni de lo importante que es", reconoció. Ahora intenta dormir mejor y considera que alcanzar unas siete horas de descanso es fundamental para evitar que el cansancio acumulado perjudique su rendimiento.

Uno de sus cambios fue en la dieta. Redes sociales En cuanto a la alimentación, Hamilton suele realizar dos comidas al día y prioriza los productos de origen vegetal, como el tofu, el tempeh, las ensaladas y las sopas de lentejas. También consume batidos de proteínas y adapta sus suplementos según los resultados de sus análisis médicos. Más allá de los cambios en su dieta y sus entrenamientos, el británico resumió qué busca conseguir con todos estos hábitos: "Quiero tener la mente despejada, pensamientos claros y una energía constante a lo largo del día". Una filosofía que refleja cómo fue modificando su estilo de vida para seguir compitiendo al máximo nivel.