El que gana el Superclásico, vuelve a entrenar como quiere: el video de Boca que hizo furor en las redes Con Leandro Paredes como líder, la cuenta oficial del Xeneize subió un video que revolucionó las redes en el reencuentro del plantel tras el 2-0 vs. River en un Superclásico inolvidable: "No hay con qué darle al glow post triunfo", expresaron.







Leandro Paredes y el Changuito Zeballos, los más buscados por las cámaras.

En Boca todo es alegría. El contundente triunfo en el Superclásico por 2-0 frente a River en La Bombonera no sólo le brindó la clasificación directa a la Copa Libertadores 2026, sino que le dio otro semblante a todo el plantel profesional. Y asi lo reflejó la cuenta oficial del Xeneize en sus redes sociales, con el video del reencuentro del plantel tras la histórica victoria: "No hay con que darle al glow post triunfo", expresaron.

La llegada de los jugadores a la práctica en Boca Predio, el complejo que posee el Xeneize en Ezeiza, fue el atractivo de un video que generó miles de interacciones y reproducciones en plataformas como Instagram y X. El look casual y desfachatado de algunos, europeo en otros, y descontracturado en la mayoría fue la principal atracción de unos días de alegría para el club de la Ribera.

miguel merentiel Miguel Merentiel, con lentes Balenciaga, fue uno de los jugadores top en su ingreso. @BocaJrsOficial Leandro Paredes fue el que se llevó todas las miradas, al entrar al entrenamiento que dirigió el entrenador Claudio Úbeda. Lentes de sol, camisa y jeans al tono, en un regreso casi a una pasarela para el exjugador de la Roma. Miguel Merentiel, Exequiel Zeballos, Edinson Cavani y Ander Herrera fueron los otros protagonistas de unas tomas para el recuerdo.

Después de las 24 horas libres que tuvo el plantel, los jugadores de Boca se entrenaron este martes en el predio ubicado en Ezeiza. El único cambio confirmado en la formación azul y oro es la salida de Lautaro Di Lollo por suspensión, tras llegar a las cinco amarillas en el Superclásico. Será reemplazado por Nicolás Figal en la zaga.