15 de abril de 2026 Inicio
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San Lorenzo anunció la lista de candidatos a presidente para las elecciones: uno por uno, quienes son

En total serán cinco listas las que competirán el 30 de mayo para definir a la nueva Comisión Directiva, que completará el mandato tras la salida anticipada de Marcelo Moretti.

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Los socios de San Lorenzo definirán a la nueva CD.

Los socios de San Lorenzo definirán a la nueva CD.

Después de tantas idas y vueltas, San Lorenzo confirmó la lista de candidatos a presidente para las elecciones que se llevarán a cabo el próximo 30 de mayo, tras la salida anticipada de Marcelo Moretti.

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La Junta Electoral ratificó los avales de los cinco binomios, que competirán por estar al frente de la institución luego que se decretara la acefalía en el club. Frente a ello, el oficialismo tendrá como principal referente al actual mandatario interino, Sergio Costantino acompañado por Cipriano Pommies dentro del espacio denominado San Lorenzo en Marcha.

Por su parte, para la oposición habrá varias propuestas, con dos espacios que aparecen como los más consolidados: Volver a San Lorenzo y Orden y Progreso. A su vez, otras agrupaciones intentarán meterse en la disputa con estructuras emergentes como Nueva Generación y Movete Boedo Movete.

En lo que respecta al proceso electoral, el próximo 20 de abril se realizará la presentación de boletas, mientras que el 28 se conocerá el padrón definitivo de socios aptos para votar. Por su parte, hay que tener en cuenta que quien se imponga en las elecciones no conducirá la institución durante un ciclo completo, sino que deberá terminar el mandato vigente en diciembre de 2027, cuando originalmente iba a finalizar su mandato Moretti.

Además, la jornada electoral tendrá un alcance limitado en cuanto a los cargos en juego, ya que solo se renovará la Comisión Directiva, sin incluir la Asamblea ni la Comisión Fiscalizadora.

Uno por uno, los candidatos en las Elecciones 2026 de San Lorenzo

  • Lista 1: Orden y Progreso Sanlorencista (Marcelo Culotta - Juan Manuel Campos).
  • Lista 2: San Lorenzo en Marcha (Sergio Costantino - Cipriano Pommies).
  • Lista 3: Movete Boedo Movete (Manuel Agote - Leonardo Della Bitta).
  • Lista 4: Nueva Generación (Nicolás Papasso - Ángel Gras).
  • Lista 5: Volver a San Lorenzo (César Francis - Daniel de Florian).
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