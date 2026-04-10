10 de abril de 2026 Inicio
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La polémica frase de Andrés D'Alessandro que sorprendió a todos: "Me hubiese gustado jugar en..."

El Cabezón, exjugador de River, San Lorenzo e Inter de Porto Alegre, entre otros, reveló un deseo pendiente en su carrera y generó repercusión rápidamente.

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El exjugador de River tiene 44 años.

El exjugador de River tiene 44 años.

Buda Mendes/Getty Images

El exfutbolista Andrés D'Alessandro brindó una entrevista donde habló de todo: su vasta carrera futbolística, la "herida abierta" con River, y la actualidad del enganche, su posición en la cancha. Sin embargo, una de sus frases provocó polémica en varios clubes donde jugó y se viralizó rápidamente.

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Durante una entrevista en el programa ESPN F90, el Cabezón repasó su exitosa trayectoria y sorprendió al revelar una cuenta pendiente que sacudió a la audiencia: "No me arrepiento de nada en mi carrera, pero me hubiese gustado jugar en un club grande, como Real Madrid o Barcelona".

La frase, que en un principio pudo sonar ambigua para los fanáticos del Millonario, hacía referencia a su deseo de haber desembarcado en los gigantes de Europa. D'Alessandro, quien es considerado uno de los grandes enganches de la historia de River, reconoció que participar en esos niveles de élite mundial es algo que le hubiera gustado experimentar.

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Más allá de sus sueños europeos, el ídolo también profundizó en uno de los momentos más difíciles de su relación con la hinchada de River: el gol que les marcó vistiendo la camiseta de San Lorenzo en la Copa Libertadores 2008. "Es una tristeza que tengo que el hincha de River me putee un poco por eso", confesó con amargura.

D'Alessandro aclaró que en aquel entonces su intención era volver al club de Núñez tras su paso por Europa, pero la gestión de la dirigencia de ese momento lo impidió. Según relató, tenía todo acordado con el entrenador Diego Simeone, pero nunca recibió el llamado del entonces presidente, José María Aguilar. "Si me hubiese llamado el presidente, habría vuelto a River", sentenció, explicando por qué terminó recalando en el "Ciclón".

El Cabezón también destacó la importancia de Marcelo Gallardo en su carrera, quien fue el responsable de abrirle las puertas para su retorno triunfal en 2016. En esa segunda etapa, logró conquistar dos títulos y, en parte, sanar la relación con el club. Recordó al Muñeco como un técnico extremadamente exigente y profesional que no dejaba pasar ni un detalle.

Mirá la entrevista entera de Andrés D'Alessandro

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