26 de mayo de 2026 Inicio
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San Lorenzo anunció que recuperó la totalidad de su predio: "La vuelta a Boedo es total"

El presidente del club firmó el acuerdo con la titular de Corporación Buenos Aires Sur para construir su nuevo estadio en Avenida La Plata los próximos 50 años. "El lugar de donde nunca nos tendríamos que haber ido", remarcó Sergio Costantino.

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El presidente Sergio Costantino brindó una conferencia de prensa para comunicar la noticia.

El presidente Sergio Costantino brindó una conferencia de prensa para comunicar la noticia.

El presidente de San Lorenzo, Sergio Costantino, rubricó el acuerdo con Karina Andrea Burijson, titular de Corporación Buenos Aires Sur, y San Lorenzo sumó los 8.345 metros cuadrados que faltaban del terreno en Boedo. "Sin estos metros cuadrados era imposible pensar en cualquier proyecto de estadio en Avenida La Plata, el lugar de donde nunca nos tendríamos que haber ido", celebró Costantino.

El episodio por el que fue condenado ocurrió en la madrugada del 27 de enero de 2020.
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"Quiero agradecer a todos los que trabajaron para hacerlo posible. Ahora sí, la vuelta a Boedo es total", concluyó el secretario de Hábitat e Integración Social porteño.

El convenio de usufructo gratuito todavía debe ser aprobado por la Asamblea de Representantes, para cumplir con el artículo 55 inciso L del Estatuto Social de San Lorenzo, que se llevará a cabo el martes 16 de junio a las 19, en el Polideportivo Roberto Pando.

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Los 8.345 metros cuadrados estaban en poder de Carrefour y serán asignados a San Lorenzo por 50 años para que pueda usarlos en la construcción de su nuevo estadio.

El 1° de julio de 2019, San Lorenzo había tomado posesión legal definitiva de los 27.000 metros cuadrados en Boedo y miles de hinchas celebraron la recuperación de terreno con una vigilia. El club había sido despojado de la propiedad por la última dictadura militar.

A qué se comprometió San Lorenzo

  • La construcción de un espacio verde de al menos 1.600 m² de uso público, con espacios parquizados y control de acceso.
  • La construcción de cinco playones deportivos en la Comuna 8 y la Villa/Barrio 20 dentro de un plazo de cinco años desde la firma.
  • En un plazo de 10 años, debe cumplir con la certificación de al menos el 20% de la obra del Nuevo Estadio y la Sede Social.
  • Proporcionar anualmente entre 15 y 40 becas por cada disciplina deportiva.
  • Otorgar 200 vacantes para colonias de vacaciones a partir de la vigencia del convenio.
  • Conceder 20 becas educativas anuales para su futuro instituto educativo. Si en 10 años no se ha creado el instituto, estas becas deben aplicarse en otras instituciones privadas de enseñanza inicial, primaria o secundaria.
  • Establecer cupos y prioridades de empleo para habitantes de la Comuna 8 y Barrio 20 en las tareas vinculadas al desarrollo y sostenimiento del proyecto del Nuevo Estadio.
  • Responsabilizarse por la limpieza, seguridad, higiene, mantenimiento y amoblamiento urbano de la totalidad del inmueble mientras dure el usufructo.
  • Si se realizan actividades comerciales dentro del predio que es objeto del convenio, las partes deben acordar un canon.
  • Todas las deudas por impuestos y servicios del inmueble quedan a cargo exclusivo del club.
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