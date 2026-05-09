9 de mayo de 2026 Inicio
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Vuelve a jugar en el Mundial 2026: cómo es la geografía de Sudáfrica

La diversidad climática y natural es otro de los rasgos distintivos del país.

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Selección de fútbol de Sudáfrica clasificó al Mundial 2026 y volverá a disputar una Copa del Mundo tras 16 años.

Selección de fútbol de Sudáfrica clasificó al Mundial 2026 y volverá a disputar una Copa del Mundo tras 16 años.

Getty Images
  • Selección de fútbol de Sudáfrica clasificó al Mundial 2026 y volverá a disputar una Copa del Mundo tras 16 años.
  • Los “Bafana Bafana” lograron el pase luego de una gran eliminatoria, superando a equipos como Selección de fútbol de Nigeria.
  • Sudáfrica se ubica en el extremo sur de África y se destaca por su diversidad de paisajes y climas.
  • El país combina montañas, desiertos y costas sobre los océanos Atlántico e Índico.

La Selección de fútbol de Sudáfrica logró regresar a la Copa del Mundo tras asegurar su clasificación al Mundial 2026, poniendo fin a una ausencia de 16 años. Los “Bafana Bafana” sellaron su vuelta después de una sólida campaña en las eliminatorias africanas, en la que lograron imponerse ante rivales de peso como Selección de fútbol de Nigeria. Será su cuarta participación mundialista y la primera desde la Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010, torneo que organizó y que quedó marcado por el sonido de las vuvuzelas y el fervor popular.

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Ubicada en el extremo sur del continente africano, Sudáfrica se caracteriza por una geografía extremadamente diversa. Gran parte de su territorio está formado por una extensa meseta central rodeada por el Gran Escarpe, mientras que al este se elevan las imponentes Montañas Drakensberg, conocidas por sus cumbres y profundos valles. En contraste, hacia el noroeste aparecen las regiones áridas vinculadas al Desierto del Kalahari.

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La riqueza natural sudafricana también se refleja en sus costas, bañadas por el océano Atlántico y el Índico, lo que genera climas muy variados entre regiones como Ciudad del Cabo y Durban. Entre extensas llanuras, reservas minerales y parques naturales, el país reafirma su identidad como una “nación arcoíris”, combinando diversidad cultural, paisajes imponentes y una renovada ilusión futbolística de cara a 2026.

Así es la geografía de Sudáfrica

Sudáfrica, ubicada en el extremo sur del continente africano, posee una geografía marcada por la presencia de una gran meseta central conocida como Highveld. Esta extensa región domina buena parte del interior del país y está rodeada por el Gran Escarpe, un sistema montañoso que separa las zonas elevadas de las llanuras costeras. Dentro de este relieve sobresale la Cordillera de los Drakensberg, cuyas cumbres superan los 3.000 metros y ofrecen algunos de los paisajes más impactantes del territorio sudafricano.

Sudafrica
Selección de fútbol de Sudáfrica clasificó al Mundial 2026 y volverá a disputar una Copa del Mundo tras 16 años.

Selección de fútbol de Sudáfrica clasificó al Mundial 2026 y volverá a disputar una Copa del Mundo tras 16 años.

La diversidad climática y natural es otro de los rasgos distintivos del país. Hacia el noroeste, el paisaje se mezcla con la aridez del Desierto del Kalahari, mientras que la región del Cabo, en el sudoeste, presenta un clima mediterráneo ideal para la producción vitivinícola. En contraste, la costa oriental, influenciada por el océano Índico, alberga sabanas y bosques subtropicales que sostienen una enorme biodiversidad protegida en reservas naturales reconocidas a nivel mundial.

Además, su estratégica ubicación entre el océano Atlántico y el Índico le otorga más de 2.500 kilómetros de costa con características muy diferentes entre sí. Las frías corrientes de Benguela en el oeste y las aguas cálidas del este influyen directamente en el clima, la fauna marina y la economía del país. Esta combinación de ecosistemas, paisajes y recursos naturales consolida a Sudáfrica como una auténtica “nación arcoíris” también desde el punto de vista geográfico y ambiental.

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