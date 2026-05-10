10 de mayo de 2026 Inicio
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Mundial 2026: cuáles son las tres selecciones que son islas y disputarán la máxima competencia

La recta final de las eliminatorias europeas dejó cruces decisivos y confirmó la presencia de varias potencias tradicionales en la próxima Copa del Mundo.

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Nuevos países en la Copa del Mundo.

Nuevos países en la Copa del Mundo.

  • Copa Mundial de la FIFA 2026 tendrá una destacada presencia de selecciones insulares como Selección de fútbol de Cabo Verde, Selección de fútbol de Nueva Zelanda y Selección de fútbol de Curazao.
  • Nueva Zelanda llega como la gran potencia de Oceanía tras dominar las eliminatorias regionales.
  • Curazao consiguió una clasificación histórica gracias al crecimiento de su proyecto deportivo y jugadores con experiencia europea.
  • Cabo Verde se consolidó como una de las revelaciones africanas y buscará sorprender frente a potencias mundiales.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 contará con una destacada representación de selecciones insulares que lograron abrirse paso entre las grandes potencias continentales. Entre ellas sobresalen Selección de fútbol de Cabo Verde, Selección de fútbol de Nueva Zelanda y Selección de fútbol de Curazao, tres equipos provenientes de archipiélagos ubicados en el Atlántico, el Pacífico y el Caribe que buscarán dar la sorpresa en Estados Unidos, México y Canadá. Su clasificación refleja el crecimiento futbolístico de territorios históricamente alejados del protagonismo mundial y la mayor apertura competitiva que ofrece el nuevo formato de 48 selecciones.

En la actualidad, esa herencia se combina con una creciente proyección internacional, impulsando su relevancia como eje cultural, logístico y económico en la región.
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Nueva Zelanda llega al torneo consolidada como la principal potencia de Oceanía tras dominar las eliminatorias regionales desde la salida de Australia hacia la confederación asiática. Los “All Whites” regresan con futbolistas de experiencia internacional y la intención de mejorar sus actuaciones históricas, demostrando que el fútbol oceánico continúa evolucionando más allá de las fronteras regionales. Por otro lado, Curazao protagoniza una de las historias más llamativas del Caribe al conseguir una clasificación inédita basada en un proyecto de crecimiento sostenido y en el aporte de jugadores con recorrido en ligas europeas.

Selección de Nueva Zelanda

En África, Cabo Verde aparece como una de las grandes revelaciones rumbo al Mundial. Los “Tiburones Azules” sellaron una clasificación histórica tras una campaña destacada que confirmó su crecimiento competitivo a nivel continental. Ahora deberán enfrentarse a selecciones tradicionales como Selección de fútbol de España y Selección de fútbol de Uruguay, llevando al escenario mundial el orgullo de un pequeño archipiélago atlántico. La presencia de estas tres naciones demuestra que el fútbol sigue expandiendo sus fronteras y consolidándose como un fenómeno verdaderamente global.

Qué selecciones son islas y disputarán el Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 tendrá una presencia histórica de selecciones insulares que lograron abrirse paso entre las potencias tradicionales del fútbol mundial. Entre ellas destacan Selección de fútbol de Cabo Verde, Selección de fútbol de Nueva Zelanda y Selección de fútbol de Curazao, tres equipos provenientes de archipiélagos del Atlántico, el Pacífico y el Caribe que buscarán competir en igualdad de condiciones frente a las grandes selecciones del planeta. La ampliación del torneo a 48 participantes abrió nuevas posibilidades para países históricamente alejados de la élite futbolística internacional.

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Nueva Zelanda llega al certamen consolidada como la principal referencia de Oceanía, luego de dominar con autoridad las eliminatorias regionales. Los “All Whites” afrontarán el desafío de mejorar sus participaciones anteriores y demostrar la evolución de un fútbol que creció considerablemente en experiencia internacional y competitividad. En tanto, Curazao protagoniza una de las grandes sorpresas del Caribe tras alcanzar una clasificación inédita, respaldada por un proyecto deportivo sostenido y futbolistas con experiencia en importantes ligas europeas.

Por su parte, Cabo Verde emerge como una de las historias más inspiradoras del continente africano. Los “Tiburones Azules” consiguieron su boleto tras una campaña memorable que los llevó a superar a selecciones con mayor tradición internacional. Ahora, el conjunto caboverdiano se prepara para medirse frente a rivales históricos como Selección de fútbol de España y Selección de fútbol de Uruguay, reafirmando que la pasión por el fútbol puede convertir a pequeñas naciones insulares en protagonistas de la mayor cita deportiva del planeta.

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