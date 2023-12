Sacudón en el mundo Boca: Palermo no descarta dirigir a River en el futuro

En declaraciones a TNT Sports Brasil, el “Titán” fue contundente; “¿Un rival? Obviamente mi trabajo es dirigir al equipo que me proponga ser el entrenador y que tenga un proyecto".

Para luego agregar que se siente “preparado para dirigir a cualquier equipo, no solo en el fútbol argentino sino también en el exterior”.

La declaración de Palermo que encendió la polémica en Boca: "No creo que Riquelme me llame para dirigir"

El exfutbolista y entrenador Martín Palermo se refirió a su relación con el exmediocampista y flamante presidente de Boca, Juan Román Riquelme, lo que fue uno de los puntos de debate público mientras ambos jugaban en el Xeneize.

En diálogo con radio La Red, Palermo advirtió que no cree que Riquelme lo convoque para ser el DT de Boca, mientras se aguarda por la confirmación oficial de quién ocupará ese cargo, aunque todo indica que será Diego Martínez. "No creo que Riquelme me llame para dirigir a Boca. Si me llama será por algún interés. Nunca me convocó para ser el entrenador", marcó el máximo goleador en la historia del Xeneize.

En tal sentido, reconoció su complicada relación con el exmediocampista que fue elegido el domingo para presidir el club, en reemplazo de Jorge Amor Ameal, quien integró la fórmula como vicepresidente: "¿Para qué mentirle al hincha de Boca? La convivencia con Riquelme no durará nada. Tendré que esperar 4 años para ser DT de Boca, sé que lo seré en algún momento".