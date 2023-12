La declaración de Palermo que encendió la polémica en Boca: "No creo que Riquelme me llame para dirigir"

En diálogo con Radio La Red, Palermo advirtió que no cree que Riquelme lo convoque para ser el DT de Boca, mientras se aguarda por la confirmación oficial de quién ocupará ese cargo, aunque todo indica que será Diego Martínez. "No creo que Riquelme me llame para dirigir a Boca. Si me llama será por algún interés. Nunca me convocó para ser el entrenador", marcó el máximo goleador en la historia del Xeneize.