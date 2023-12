La figura de Boca que se entrena solo a la espera del inicio de la pretemporada

A través de sus redes sociales, el delantero que desembarcó en La Boca a fines de junio de este año, publicó una serie de historias donde se lo ve entrenando solo, pero con duros ejercicios pensando en el 2 de enero cuando deba presentarse bajo las órdenes del nuevo entrenador, Diego Martínez, y así comenzar junto al resto del plantel los entrenamientos.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/PlanetaBoca/status/1740384908957397483&partner=&hide_thread=false VAMOS CON TODO, EDI pic.twitter.com/UaihDl5uIz — Planeta Boca Juniors (@PlanetaBoca) December 28, 2023

Confirmaron el fixture de la Copa de la Liga 2024: cuándo se juega el primer Superclásico

Con la finalización del año, la AFA confirmó cómo será el cronograma de la Copa de la Liga 2024 donde, al igual que este año contará con una fecha interzonal o conocida como “la fecha de clásicos”.

En ese sentido, el Superclásico, uno de los partidos más atractivos y esperados del mundo, serán en la séptima jornada y será en el estadio de River, el Monumental.

En dicha jornada, también se disputarán los siguientes enfrentamientos interzonales: Huracán vs. San Lorenzo, Newell’s vs. Rosario Central, Independiente vs. Racing, Lanús vs. Banfield, Gimnasia vs. Estudiantes, Belgrano vs. Talleres, Argentinos Juniors vs. Platense, Vélez vs. Tigre, Defensa y Justicia vs. Deportivo Riestra, Unión vs. Independiente Rivadavia, Sarmiento vs. Barracas Central, Instituto vs. Godoy Cruz y Central Córdoba vs. Atlético Tucumán.