En un partido sufrido y con polémicas, River le ganó 2 a 1 a Carabobo

El conjunto millonario ganó en Venezuela y se mantiene como líder del Grupo H de la Copa Sudamericana. En un partido que tuvo de todo, el club argentino sacó pecho y, con goles de Meza y Salas sobre el final, consiguió una victoria importante. Núñez había empatado transitoriamente para el local.

River Plate ya juega contra Carabobo en Venezuela por la cuarta fecha de la Copa Sudamericana por el Grupo H. El partido se disputa en el Estadio Polideportivo Misael Delgado con arbitraje del paraguayo Derlis López. En tanto, el VAR está a cargo de Fernando López. Ante de los 30' del primer tiempo, Juanfer Quintero pateó un penal que el arquero Lucas Bruera atajó con sus piernas.

En el comienzo del partido, el conjunto millonario mostró carácter y dominio del juego. A los 10', Juan Fernando Quintero se hizo cargo de un tiro libre peligroso cerca del área rival. El colombiano sacó un latigazo de zurda por abajo que buscaba el palo más lejano del arquero y la pelota pasó cerca de los tres palos.

La superioridad del visitante fue contundente durante la primera mitad de la parte inicial. A los 21' lo intentó Giuliano Galoppo para el conjunto del Chacho Coudet con un disparo potente. El volante probó suerte desde afuera del área grande con un derechazo, pero el remate se fue muy alto y desviado por el sector derecho del arco rival.

A los 23' se produjo la primera gran polémica del encuentro en el área venezolana por un codazo sobre Matías Viña. El lateral quedó ensangrentado fuera del campo de juego y Derlis López, que en primera instancia cobró saque de arco para Carabobo, tras revisar la pantalla del VAR, sancionó penal para River. Por esa agresión, el defensor Ezequiel Neira recibió la tarjeta amarilla.

A los 26' Quintero desperdició una oportunidad inmejorable para poner en ventaja al equipo millonario desde los doce pasos. El enganche colombiano ejecutó el penal con su pierna zurda, pero el remate salió mordido y a ras del suelo. Lucas Bruera, el arquero rival, contuvo el disparo con sus piernas sobre la línea de meta.

river juanfer penal Momento en el que Lucas Bruera le retuvo el disparo penal a Juanfer Quintero. Redes sociales

Como durante toda la primera etapa, el equipo de Núñez estuvo muy cerca. A los 36', tras una asistencia precisa de Quintero, el lateral Fabricio Bustos sacó un remate cruzado que el arquero de Carabobo logró contener abajo, justo sobre la línea y evitó el primero de la visita.

En el cierre de la etapa inicial, en tiempo adicionado, Edison Castillo vio la roja directa tras un planchazo durísimo contra Joaquín Freitas. Aunque Derlis López amonestó primero, el VAR a cargo de Fernando López llamó al juez para revisar la violencia de la jugada y rectificar la decisión sobre la sanción.

En el comienzo del segundo tiempo, a los 47', Carabobo se salvó tras una chance clarísima para equipo argentino en los pies de Santiago Lencina. El juvenil apareció por el sector derecho y sacó un fuerte remate con la pierna derecha, pero el arquero reaccionó rápido y logró rechazar el disparo que, parecía, tenía destino de red.

A los 58' llegó el desahogo para River gracias al cabezazo de Maximiliano Meza tras un córner preciso de Juan Quintero. El volante metió un frentazo para el 1-0 ante Carabobo y festejó con todo su vuelta al gol luego de 8 meses de inactividad por lesión. El resultado se acomodó mejor al desarrollo del partido.

A pesar de jugar con uno más, River comenzó a mostrar fragilidad. A los 73' llegó el golpe para el club de Núñez, tras una infracción evitable del pibe Juan Meza. El juvenil recién ingresado llegó tarde al cruce y le metió un planchazo a Joshuan Berrios dentro del área grande, permitiendo que Carabobo iguale la historia desde los doce pasos.

Cómo fueron los últimos partidos de River

Está claro que el equipo de Núñez no termina de convencer, más aún tras las últimas derrotas sufridas en el certamen local, principalmente el partido perdido contra Boca en el Monumental. Luego de otro traspié ante Atlético Tucumán, Coudet puso un equipo totalmente alternativo, ya que el próximo domingo River enfrentará a San Lorenzo en un partido decisivo por los octavos de final del Torneo Apertura.

Por su parte, los venezolanos sorprendieron a propios y ajenos con un buen arranque en la Copa Sudamericana, en el que consiguió dos victorias en sus primeras tres presentaciones. Los dirigidos por Daniel Farías sueñan hoy con un triunfo que les permita desplazar al equipo millonario y terminar la fecha en lo más alto del Grupo H.

Sin embargo, River confía en los precedentes, ya que tiene un buen historial como visitante en Venezuela, tierra en la que jugó un total de 10 partidos. De ese total de encuentros, el Millonario salió victorioso en 8 oportunidades, mientras que, empató una vez y perdió solo un partido. Con este panorama el entrenador del equipo argentino puso un equipo alternativo y decidió liberar a varios titulares pensando en el clásico contra San Lorenzo. Coudet dejó en Buenos Aires a Marcos Acuña, Gonzalo Montiel, Lautaro Rivero, Tomás Galván y Aníbal Moreno.

Carabobo vs. River en Venezuela: las formaciones

River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Facundo González, Matías Viña; Maximiliano Meza, Lucas Silva, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero, Santiago Lencina; y Joaquín Freitas. DT: Eduardo "Chacho" Coudet.

Carabobo: Lucas Bruera; Jonathan Bilbao, Ezequiel Neira, Leonardo Aponte; Alexander González, Edson Castillo, Matías Núñez, Juan Camilo Pérez; Yohandry Orozco, Edson Tortolero; y Loureins Martínez. DT: Daniel Farías.