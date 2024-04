Rubén Insúa afirmó que su salida no va a perjudicar a San Lorenzo: "Presumo que Moretti se hará cargo del acuerdo"

"Cuando el presidente haga el estadio como prometió, todo lo que me deben será donado al club", detalló Insúa

Luego de su intempestiva salida de San Lorenzo, que generó el enojo de hinchas con los directivos en redes sociales , Rubén Darío Insúa cargó contra el presidente del club, Marcelo Moretti , por el monto salarial que aún debe percibir. Presumió que desde la dirigencia "se harán cargo del acuerdo que firmaron", aunque aclaró que "por un tema de principios no lo voy a cobrar" y destinará ese dinero para la construcción del nuevo estadio.

"Lo que pase de acá en adelante con mi salida no va a perjudicar al club", aseguró Insúa, para luego resaltar que el titular de San Lorenzo y la dirigencia "presumo que se harán cargo del acuerdo que firmaron y no dejar una deuda. Cuando el presidente haga el estadio como prometió, todo lo que me deben será donado al club".