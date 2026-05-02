2 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

A qué hora juega San Lorenzo vs. Independiente, por el Torneo Apertura: formaciones y cómo verlo en vivo

En la recuperación de la 9° fecha, el Ciclón y el Rojo se medirán en un clásico más que crucial ya que definirá la clasificación directa a los octavos de final. A los de Boedo también le sirve el empate.

Por
El partido correspondiente a la 9° fecha entre San Lorenzo e Independiente será en el Nuevo Gasómetro desde las 18:45.

El partido correspondiente a la 9° fecha entre San Lorenzo e Independiente será en el Nuevo Gasómetro desde las 18:45.

X (@SanLorenzo)

San Lorenzo juagará ante Independiente este sábado en el Nuevo Gasómetro en el marco de la novena fecha del Torneo Apertura, suspendida en por un paro de actividades ratificado por la AFA y la Liga Profesional a principio de marzo, y que será clave para ambos equipos en la clasificación a los playoffs.

Neymar, agradecido con los hinchas de San Lorenzo.
Te puede interesar:

El emotivo mensaje de Neymar para los hinchas de San Lorenzo: "Nunca lo había vivido"

El Ciclón llega con menos descanso luego de haber igualado 1 a 1 contra el Santos de Neymar por la tercera fecha de la Copa Sudamericana, resultado que le permitió colocarse como líder del Grupo D con 5 puntos. En lo que respecta al torneo local, los de Boedo vienen en alza tras obtener un triunfo por la mínima diferencia frente a Platense en Vicente López, que lo posicionó 6° con 22 puntos.

Los dirigidos por Gustavo Álvarez dependen de sí mismos para jugar los octavos de final: en caso de obtener los tres puntos e incluso logrando un empate tendrán asegurado su lugar en los octavos de final sin importar los resultados del resto.

Pensando en el equipo que saldrá a la cancha, tanto Jhohan Romaña como Mathías De Ritis y Alexis Cuello deberán cuidarse ya que tienen cuatro amarillas y de ser amonestados y perderse la siguiente instancia. Por su parte, Orlando Gill terminó la práctica del jueves con una sobrecarga, por lo que el entrenador decidió no arriesgarlo, por lo que en su lugar ingresará José Devecchi.

Mientras que el Rojo tiene un choque más que crucial ya que está 7° con 21 unidades, 1 por debajo del Ciclón: si gana estarán aliviados, pero en caso de empate, el conjunto de Gustavo Quinteros deberá esperar al resultado de Defensa y Justicia que no debe ganar por cinco goles o más a Gimnasia (M).

El Halcón llegan con -2 en diferencia de gol, mientras que el Rojo tiene +3, lo que hace prácticamente imposible que los dirigidos por Mariano Soso alcancen a los de Avellaneda si el clásico termina igualado. Un triunfo en el Nuevo Gasómetro le asegurará finalizar dentro de los primeros ocho sin estar pendiente a otros resultados.

En cuanto a los 11 titulares, Facundo Zabala alcanzó las cinco amarillas y será baja y en esa línea, Iván Marcone y Lautaro Millán, tendrán que cuidarse ya que están al límite de amonestaciones y en caso de sufrir una más se perderían los octavos en caso de pasar. Ignacio Malcorra evolucionó de un golpe en el tobillo, entrenó a la par del grupo y el técnico decidirá si va de arranque.

San Lorenzo vs. Independiente: a qué hora es y cómo verlo vivo

  • Hora: 18:45
  • Televisión: TNT Sports Premium
  • Estadio: Pedro Bidegain
  • Árbitro: Pablo Dóvalo
  • VAR: Diego Ceballos

San Lorenzo vs. Independiente: probables formaciones

  • San Lorenzo: José Devecchi; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Facundo Gulli, Manuel Insaurralde, Mathías De Ritis; Matías Reali; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Gustavo Álvarez.
  • Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Milton Valenzuela; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone, Ignacio Malcorra; Santiago Montiel, Gabriel Ávalos y Matías Abaldo. DT: Gustavo Quinteros.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Racing logró un triunfazo con uno menos y el Ciclón no tuvo problemas ante Platense.
play

San Lorenzo hizo los deberes y Racing, a un paso de quedar afuera: la definición del torneo está que arde

Con el triunfo de Boca, también clasificó Talleres de Córdoba.

Con Boca clasificado, así están los cruces de octavos de final: clásico cordobés y un grande afuera

En la carrera sprint del Gran Premio de Miami, Colapinto largará junto a Lewis Hamilton

Lando Norris se quedó con la Sprint en el Gran Premio de Miami y Colapinto terminó 10°

Chilavert rendido a los pies de Santiago Beltrán. 

La banca de Chilavert a Santiago Beltrán: "Argentina encontró el remplazo del Dibu Martínez"

Boca jugará en Santiago del Estero frente a Central Códova desde las 16:15.

Un Boca alternativo va a Santiago del Estero para quedar en lo más alto

Real Madrid analiza el futuro de su banco: Lionel Scaloni encabeza la lista.

El gigante de Europa que quiere a Lionel Scaloni para después del Mundial 2026

Rating Cero

¿Qué pasa en Ariel en su salsa?

Mica Viciconte y Vicky Xipolitakis, en guerra: "La relación es nula"

Flor Peña está pareja desde 2013.

¿Cuántas veces por semana? Florencia Peña reveló un dato íntimo y sorprendió

El show de Shakira será este sábado 2 de mayo las 21:45 en la playa de Copacabana, Brasil.

Histórico show de Shakira en las playas de Brasil: a qué hora es y cómo verlo en vivo desde Argentina

Pampita, otra vez separada.

Separación y tristeza: filtraron un mensaje de Pampita que confirma su ruptura con Martín Pepa

Según LAM, Sofi Martínez habría comenzado un romance con el cantante de Agapornis, Juan Cruz Costabel

Quién es la reconocida periodista deportiva que tendría un romance con un músico argentino

La cantante debió afrontar trabajos cotidianos mientras perseguía sus aspiraciones. artísticas.

Impensado: ¿Sabías de qué trabajaba Madonna antes de ser famosa?

últimas noticias

En la carrera sprint del Gran Premio de Miami, Colapinto largará junto a Lewis Hamilton

Lando Norris se quedó con la Sprint en el Gran Premio de Miami y Colapinto terminó 10°

Hace 39 minutos
El partido correspondiente a la 9° fecha entre San Lorenzo e Independiente será en el Nuevo Gasómetro desde las 18:45.

San Lorenzo e Independiente, en un clásico con mucho en juego

Hace 45 minutos
Trump amenazó nuevamente con tomar el control de Cuba. 

Trump amenazó con "tomar casi de inmediato" Cuba tras finalizar su ofensiva en Irán

Hace 55 minutos
¿Qué pasa en Ariel en su salsa?

Mica Viciconte y Vicky Xipolitakis, en guerra: "La relación es nula"

Hace 1 hora
Flor Peña está pareja desde 2013.

¿Cuántas veces por semana? Florencia Peña reveló un dato íntimo y sorprendió

Hace 1 hora