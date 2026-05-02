A qué hora juega San Lorenzo vs. Independiente, por el Torneo Apertura: formaciones y cómo verlo en vivo En la recuperación de la 9° fecha, el Ciclón y el Rojo se medirán en un clásico más que crucial ya que definirá la clasificación directa a los octavos de final. A los de Boedo también le sirve el empate. Por + Seguir en







El partido correspondiente a la 9° fecha entre San Lorenzo e Independiente será en el Nuevo Gasómetro desde las 18:45. X (@SanLorenzo)

San Lorenzo juagará ante Independiente este sábado en el Nuevo Gasómetro en el marco de la novena fecha del Torneo Apertura, suspendida en por un paro de actividades ratificado por la AFA y la Liga Profesional a principio de marzo, y que será clave para ambos equipos en la clasificación a los playoffs.

El Ciclón llega con menos descanso luego de haber igualado 1 a 1 contra el Santos de Neymar por la tercera fecha de la Copa Sudamericana, resultado que le permitió colocarse como líder del Grupo D con 5 puntos. En lo que respecta al torneo local, los de Boedo vienen en alza tras obtener un triunfo por la mínima diferencia frente a Platense en Vicente López, que lo posicionó 6° con 22 puntos.

Los dirigidos por Gustavo Álvarez dependen de sí mismos para jugar los octavos de final: en caso de obtener los tres puntos e incluso logrando un empate tendrán asegurado su lugar en los octavos de final sin importar los resultados del resto.

Pensando en el equipo que saldrá a la cancha, tanto Jhohan Romaña como Mathías De Ritis y Alexis Cuello deberán cuidarse ya que tienen cuatro amarillas y de ser amonestados y perderse la siguiente instancia. Por su parte, Orlando Gill terminó la práctica del jueves con una sobrecarga, por lo que el entrenador decidió no arriesgarlo, por lo que en su lugar ingresará José Devecchi.

Mientras que el Rojo tiene un choque más que crucial ya que está 7° con 21 unidades, 1 por debajo del Ciclón: si gana estarán aliviados, pero en caso de empate, el conjunto de Gustavo Quinteros deberá esperar al resultado de Defensa y Justicia que no debe ganar por cinco goles o más a Gimnasia (M).