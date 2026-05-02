A qué hora juega San Lorenzo vs. Independiente, por el Torneo Apertura: formaciones y cómo verlo en vivo

San Lorenzo juagará ante Independiente este sábado en el Nuevo Gasómetro en el marco de la novena fecha del Torneo Apertura, suspendida en por un paro de actividades ratificado por la AFA y la Liga Profesional a principio de marzo, y que será clave para ambos equipos en la clasificación a los playoffs.
El Ciclón llega con menos descanso luego de haber igualado 1 a 1 contra el Santos de Neymar por la tercera fecha de la Copa Sudamericana, resultado que le permitió colocarse como líder del Grupo D con 5 puntos. En lo que respecta al torneo local, los de Boedo vienen en alza tras obtener un triunfo por la mínima diferencia frente a Platense en Vicente López, que lo posicionó 6° con 22 puntos.
Los dirigidos por Gustavo Álvarez dependen de sí mismos para jugar los octavos de final: en caso de obtener los tres puntos e incluso logrando un empate tendrán asegurado su lugar en los octavos de final sin importar los resultados del resto.
Pensando en el equipo que saldrá a la cancha, tanto Jhohan Romaña como Mathías De Ritis y Alexis Cuello deberán cuidarse ya que tienen cuatro amarillas y de ser amonestados y perderse la siguiente instancia. Por su parte, Orlando Gill terminó la práctica del jueves con una sobrecarga, por lo que el entrenador decidió no arriesgarlo, por lo que en su lugar ingresará José Devecchi.
Mientras que el Rojo tiene un choque más que crucial ya que está 7° con 21 unidades, 1 por debajo del Ciclón: si gana estarán aliviados, pero en caso de empate, el conjunto de Gustavo Quinteros deberá esperar al resultado de Defensa y Justicia que no debe ganar por cinco goles o más a Gimnasia (M).
El Halcón llegan con -2 en diferencia de gol, mientras que el Rojo tiene +3, lo que hace prácticamente imposible que los dirigidos por Mariano Soso alcancen a los de Avellaneda si el clásico termina igualado. Un triunfo en el Nuevo Gasómetro le asegurará finalizar dentro de los primeros ocho sin estar pendiente a otros resultados.
En cuanto a los 11 titulares, Facundo Zabala alcanzó las cinco amarillas y será baja y en esa línea, Iván Marcone y Lautaro Millán, tendrán que cuidarse ya que están al límite de amonestaciones y en caso de sufrir una más se perderían los octavos en caso de pasar. Ignacio Malcorra evolucionó de un golpe en el tobillo, entrenó a la par del grupo y el técnico decidirá si va de arranque.
San Lorenzo vs. Independiente: a qué hora es y cómo verlo vivo
- Hora: 18:45
- Televisión: TNT Sports Premium
- Estadio: Pedro Bidegain
- Árbitro: Pablo Dóvalo
- VAR: Diego Ceballos
San Lorenzo vs. Independiente: probables formaciones
- San Lorenzo: José Devecchi; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Facundo Gulli, Manuel Insaurralde, Mathías De Ritis; Matías Reali; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Gustavo Álvarez.
- Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Milton Valenzuela; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone, Ignacio Malcorra; Santiago Montiel, Gabriel Ávalos y Matías Abaldo. DT: Gustavo Quinteros.