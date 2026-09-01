"Es único e irrepetible": la conmovedora reflexión de Juan Román Riquelme tras el retiro de Lionel Messi de la Selección El presidente de Boca Juniors se refirió a la decisión del astro argentino, no pudo evitar compararlo con Diego Maradona y explicó por qué es mejor que continúe su carrera en los Estados Unidos. Por Agregar C5N en









Riquelme se deshizo en elogios hacia Messi tras su retiro de la Selección.

El presidente de Boca, Juan Román Riquelme, rompió el silencio en una entrevista exclusiva, habló de diversos de temas y no pudo evitar deshacerse de elogios con el astro argentino Lionel Messi, tras su retiro de la Selección argentina: "Es único e irrepetible", confesó.

En la antesala del trascendental cruce de octavos de final de la Copa Argentina entre Boca Juniors y Vélez Sarsfield en Córdoba, el ídolo xeneize habló con TyC Sports y puso su foco en el impactante anuncio del retiro de Leo. El mandatario, quien compartió plantel y festejos con el crack rosarino, no escatimó en elogios para quien fuera su compañero en la Albiceleste: "Se rompió el lomo, sufrió mucho, al comienzo le costó ganar y, al final, lo consiguió todo; al final, el de arriba fue justo con él", precisó.

"NO SÉ SI SERÁ EL MEJOR DE TODOS LOS TIEMPOS, PERO ESTÁ AHÍ NOMÁS. NUNCA UN JUGADOR PUDO SER EL MEJOR DURANTE TANTOS AÑOS"



Juan Román Riquelme se refirió al retiro de Messi de la Selección Argentina. pic.twitter.com/hEOT53j6QW — TyC Sports (@TyCSports) September 2, 2026 Además, Riquelme aseguró que, si bien no sabe si es el mejor de todos los tiempos, sin dudas "está ahí nomás", argumentando que ningún otro jugador ha logrado mantenerse en la cima mundial durante tantos años consecutivos. Asimismo, el presidente boquense destacó su relación con el crack rosarino: "Siempre hablo con él. Tengo una relación muy linda, él me quiere mucho, yo también. Me hubiese encantado jugar mucho más a la pelota a su lado, pero tuve la suerte de poder jugar con él, eso para mí es único", confesó.

Al mismo tiempo, Román trazó un paralelismo histórico con Diego Armando Maradona que conmovió a los futboleros: "Cuando pasó lo de Maradona, creíamos que no iba a pasar nunca más; bueno, pasó otro que fue igual o mejor. Somos muy afortunados los argentinos". En ese sentido, remarcó la grandeza de Messi al haber elegido jugar para Argentina cuando tenía todas las facilidades para representar a la selección de España.

A la hora de evaluar una hipotética vuelta al fútbol local o una seducción para vestir la camiseta azul y oro, Riquelme sorprendió con un llamativo pedido. El presidente de Boca solicitó expresamente que dejen tranquilo al 10 en la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos y descartó cualquier intento de repatriarlo. Su justificación fue que prefiere que continúe en Norteamérica para que siga perteneciendo a todos por igual: "Mejor que siga jugando en Estados Unidos y que él sea de todos los hinchas de todos los clubes del fútbol argentino; eso es lo más grande que puede pasar".