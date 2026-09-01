1 de septiembre de 2026 Inicio
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"Es único e irrepetible": la conmovedora reflexión de Juan Román Riquelme tras el retiro de Lionel Messi de la Selección

El presidente de Boca Juniors se refirió a la decisión del astro argentino, no pudo evitar compararlo con Diego Maradona y explicó por qué es mejor que continúe su carrera en los Estados Unidos.

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Riquelme se deshizo en elogios hacia Messi tras su retiro de la Selección.

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Leo, tras el triunfo ante Inglaterra en el Mundial.
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En la antesala del trascendental cruce de octavos de final de la Copa Argentina entre Boca Juniors y Vélez Sarsfield en Córdoba, el ídolo xeneize habló con TyC Sports y puso su foco en el impactante anuncio del retiro de Leo. El mandatario, quien compartió plantel y festejos con el crack rosarino, no escatimó en elogios para quien fuera su compañero en la Albiceleste: "Se rompió el lomo, sufrió mucho, al comienzo le costó ganar y, al final, lo consiguió todo; al final, el de arriba fue justo con él", precisó.

Además, Riquelme aseguró que, si bien no sabe si es el mejor de todos los tiempos, sin dudas "está ahí nomás", argumentando que ningún otro jugador ha logrado mantenerse en la cima mundial durante tantos años consecutivos. Asimismo, el presidente boquense destacó su relación con el crack rosarino: "Siempre hablo con él. Tengo una relación muy linda, él me quiere mucho, yo también. Me hubiese encantado jugar mucho más a la pelota a su lado, pero tuve la suerte de poder jugar con él, eso para mí es único", confesó.

Al mismo tiempo, Román trazó un paralelismo histórico con Diego Armando Maradona que conmovió a los futboleros: "Cuando pasó lo de Maradona, creíamos que no iba a pasar nunca más; bueno, pasó otro que fue igual o mejor. Somos muy afortunados los argentinos". En ese sentido, remarcó la grandeza de Messi al haber elegido jugar para Argentina cuando tenía todas las facilidades para representar a la selección de España.

A la hora de evaluar una hipotética vuelta al fútbol local o una seducción para vestir la camiseta azul y oro, Riquelme sorprendió con un llamativo pedido. El presidente de Boca solicitó expresamente que dejen tranquilo al 10 en la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos y descartó cualquier intento de repatriarlo. Su justificación fue que prefiere que continúe en Norteamérica para que siga perteneciendo a todos por igual: "Mejor que siga jugando en Estados Unidos y que él sea de todos los hinchas de todos los clubes del fútbol argentino; eso es lo más grande que puede pasar".

El presente de Boca y la firme postura sobre el mercado de pases

Juan Román Riquelme bancó el proceso conducido por Rodolfo Arruabarrena de cara al duelo decisivo de Copa Argentina frente a Vélez. El dirigente aseguró que, exceptuando la molestia que significó el partido contra Lanús, el rendimiento colectivo experimentó una notable mejoría luego de la caída sufrida tiempo atrás contra Deportivo Riestra. "Boca está jugando bien para mí", sentenció Román, quien cuestionó que en la actualidad los encuentros se vivan con "mucho nervio" en un entorno donde parece que lo único valioso es conseguir la victoria. Además, agregó: "Esperamos que el árbitro tenga un buen partido, hay que confiar".

Respecto al mercado de pases, el presidente xeneize se mostró sumamente satisfecho con la conformación del plantel profesional y declaró y detalló que se consiguieron incorporar todos los objetivos deseados por el cuerpo técnico, destacando las llegadas del arquero Álvaro Montero, el lateral Leandro Lozano, un delantero con las características de Sebastián Villa y el mundialista Enner Valencia.

Asimismo, se refirió a la transferencia de Exequiel "Changuito" Zeballos al Monza de la Serie A italiana, explicando que el club acompañado y entendió su deseo de emigrar a Europa tras las graves lesiones que interrumpieron su continuidad en el club. Finalmente, ante la exitosa cirugía de Adam Bareiro por una persistente dolencia física y la opción de buscar un zaguero, Román descartó incorporaciones de emergencia de forma tajante: "Si cada vez que se lesiona un jugador, piensan que hay que buscar a alguien, cuando esos se recuperen vamos a tener 60 jugadores".

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