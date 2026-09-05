Dramática búsqueda en Río Negro: un auto cayó a un canal de riego y un nene de 4 años está desaparecido El hecho ocurrió durante la madrugada de este sábado en la localidad rionegrina de Fernández Oro. Los padres lograron salvarse por sus propios medios, pero la correntada arrastró al menor. Hay un amplio operativo que incluye buzos y drones. Por Agregar C5N en









Así quedó el automóvil al caer en un canal de riego a la altura del Puente de Fierro, en la localidad rionegrina de Fernández Oro. AN Allen

Un nene de 4 años de edad se encuentra desaparecido desde este sábado a la madrugada en la localidad rionegrina de Fernández Oro, luego de que el auto en el que viajaba con sus padres cayera a un canal principal de riego. La familia logró salvarse por sus propios medios, pero la correntada arrastró al menor. Hay un amplio operativo que incluye buzos, drones y el desvío de cauce con maquinaria pesada.

El accidente vial ocurrió aproximadamente a las 4.30 de la madrugada, en condiciones de extrema oscuridad, cuando el automóvil en el que viajaba el menor junto a su familia cayó al canal principal de riego. Por causas que aún son objeto de investigación, el conductor del vehículo perdió el dominio del rodado a la altura del sector rural conocido como Puente de Fierro, en las inmediaciones del kilómetro 1209 de la Ruta 22.

Inmediatamente después de la violenta caída al curso de agua, los dos adultos consiguieron abandonar el habitáculo y salir a la superficie por sus propios medios para ponerse a salvo. Sin embargo, la desesperación sobrevino al percatarse de que el pequeño de 4 años no estaba con ellos, ya que quedó atrapado en el interior del auto y fue rápidamente arrastrado por la fuerza de la corriente del canal.

ADN Sur Ante la gravedad de la situación, el Ministerio Público Fiscal coordinó de inmediato un importante operativo conjunto de rescate en el que intervienen de manera coordinada efectivos de la Policía de Río Negro, de la Prefectura Naval, Defensa Civil, Bomberos Voluntarios y buzos especializados.

El panorama al que se enfrentan las brigadas de emergencia es sumamente hostil debido a las condiciones físicas de esta zona de chacras, rodeada de espesos pastizales y calles de tierra. El automóvil se encuentra sumergido parcialmente y atascado entre la densa vegetación del canal, lo que en un principio dificultó establecer con precisión el lugar exacto del accidente.

De acuerdo con la información confirmada por la Policía local, las labores de rescate se sostendrán hasta última hora del sábado y se reanudarán el domingo desde las 8.30 con la participación de efectivos policiales adicionales que reforzarán el despliegue.