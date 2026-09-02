IR A
IR A

La fuerte reacción de Valu Cervantes tras el pase de Enzo Fernández al Manchester City

La pareja del futbolista se despidió con emotivos mensajes de la ciudad que los recibió durante los últimos años. Mientras tanto, el jugador ya definió los detalles de su presentación oficial en el club inglés.

El futbolista firmó contrato con la institución inglesa hasta el 30 de junio de 2031.

El futbolista firmó contrato con la institución inglesa hasta el 30 de junio de 2031.

Captura Instagram

Valentina Cervantes compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales para despedirse del Chelsea, luego de que su pareja, Enzo Fernández, sea confirmado como nuevo refuerzo del Manchester City en una de las operaciones más llamativas del cierre de mercado europeo. El conjunto inglés desembolsó 125 millones de libras esterlinas, equivalentes a 146 millones de euros, para quedarse con los servicios del mediocampista argentino.

Riquelme se deshizo en elogios hacia Messi tras su retiro de la Selección.
Te puede interesar:

"Es único e irrepetible": la conmovedora reflexión de Riquelme tras el retiro de Messi de la Selección

La influencer eligió publicar un collage de fotos familiares vinculadas al club londinense, en el que se la puede ver junto a Enzo Fernández y sus dos hijos, Olivia y Benjamín, durante distintos momentos vividos en Inglaterra. Entre las imágenes compartidas aparecen recuerdos desde las tribunas acompañando al futbolista, así como festejos por conquistas importantes, entre ellas la consagración en el Mundial de Clubes ante el Paris Saint-Germain y el triunfo frente al Betis por la Conference League.

El recorrido también dejó en claro el crecimiento de la familia durante estos años en Londres, ya que en una de las primeras visitas al Stamford Bridge, Benjamín todavía no había nacido, y hoy el menor de los hijos de la pareja está próximo a cumplir tres años. Esta publicación estuvo acompañada por emojis de nostalgia y de un corazón azul, dando cuenta tanto la despedida del club como la ilusión por esta nueva etapa que se abre para la familia.

Enzo Fernández, por otra parte, se despidió del Chelsea con una extensa carta en la que remarcó el vínculo construido durante estos años: "Hace tres años, Cobham y Stamford Bridge se convirtieron en el hogar de mi familia y mío. Me encariñé con la gente, con la camiseta y con el escudo de este increíble club".

El futbolista también reconoció lo difícil que resultó tomar esta decisión: "La vida implica tomar decisiones y ahora me encuentro ante una de esas decisiones difíciles. Chelsea siempre tendrá un lugar en mis pensamientos y, sobre todo, en mi corazón".

El número de camiseta que usará Enzo Fernández en Manchester City

Luego de su presentación oficial en el club, Enzo Fernández reveló que utilizará el dorsal N°17 en su nueva etapa con los Citizens, explicando personalmente los motivos detrás de esta elección: "Lo elegí porque es número que me gusta y que me caracteriza mucho. Fue mi primer número en la selección nacional, así que estoy muy feliz de poder elegirlo".

A lo largo de su carrera, el mediocampista utilizó distintos números en cada uno de sus clubes. Debutó en River con el 37 durante la temporada 2018/19, para luego pasar al 16 y al 13. En su etapa a préstamo en Defensa y Justicia usó el 34 y el 8, mientras que en el Benfica lució el 13 antes de su llegada al Chelsea, club en el que utilizó primero el 5 y posteriormente el 8. En la Selección argentina, en tanto, usó los dorsales 8, 14, 16, 17 y 24.

Sobre su llegada al nuevo club, Enzo Fernández dejó en claro su entusiasmo por sumarse a una institución de gran nivel competitivo: "El Manchester City es el club más exitoso de Inglaterra en los últimos tiempos. Todos los jugadores quieren formar parte de un club como este porque todos saben lo bien gestionado que está el City. No podría estar más feliz de estar acá, y estoy listo para el desafío de ayudar al City a seguir ganando títulos". El futbolista firmó contrato con la institución inglesa hasta el 30 de junio de 2031.

Con este traspaso, valuado en 140 millones de euros (con la posibilidad de trepar hasta los 160 millones según variables), el pase de Enzo Fernández se ubicó como el segundo más caro en la historia de la Premier League y el más alto registrado durante 2026, solo por detrás del fichaje de Alexander Isak al Liverpool.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La Selección argentina se sumó a los mensajes de agradecimiento para Lionel Messi.

"Gracias por unir a un país": el homenaje de la Selección argentina a Messi tras su despedida

Referentes de la Scaloneta darán un paso al costado o pusieron en duda su continuidad en la Albiceleste.

Los futbolistas de la Selección que decidieron dar un paso al costado o pusieron en duda su continuidad tras el Mundial 2026

Leo, tras el triunfo ante Inglaterra en el Mundial.

La emotiva carta de "los pibes de Malvinas" para Messi tras su adiós a la Selección: "No tenemos palabras suficientes"

La joven influencer comentó que un futbolista de la Selección le llama la atención.

Marta Fort dijo que un futbolista de la Selección es un "turro lindo" y su polémica esposa lanzó un sugestivo mensaje

tras el retiro de messi, paredes tambien puso en duda su continuidad en la seleccion argentina

Tras el retiro de Messi, Paredes también puso en duda su continuidad en la Selección argentina

Quién usará la camiseta 10 de la Selección argentina luego del retiro de Lionel Messi

Quién usará la 10 de la Selección, luego del retiro de Messi

últimas noticias

Aseguran que Tini Stoessel tuvo una crisis de nervios.

Preocupación por el estado de Tini Stoessel durante sus ensayos en México: "La han visto muy mal..."

Hace 9 minutos
La exparticipante de Gran Hermano fue absuelta.

Giro inesperado en la causa contra la ex Gran Hermano Luciana Martínez tras ser señalada como viuda negra

Hace 13 minutos
La famosa de redes denunció que le prohibieron la entrada a un cumpleaños.

Es una figura del streaming y denunció que sufrió una repudiable actitud para entrar a un boliche: qué pasó

Hace 23 minutos
James Cartlidge y Javier Milei.

"Las Malvinas seguirán siendo británicas": un diputado del Reino Unido le respondió a Milei

Hace 26 minutos
Lucía Vergara, de 28 años, estaba desaparecida hace dos días y era buscada intensamente.

Horror en Floresta: encontraron muerta a un joven que estaba desaparecida desde hacía dos días

Hace 40 minutos