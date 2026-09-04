Locura en Chelsea: el inesperado gesto del Dibu Martínez con los hinchas tras cambiar su número de camiseta El arquero de la Selección argentina dejó atrás el dorsal 26 y se adueñó de la histórica número 1 tras una repentina baja en el plantel inglés. Ante esto, tomó una decisión sorprendente para recompensar a los hinchas que ya habían comprado su casaca. Por Agregar C5N en









El Dibu, a los 34 años, dio el gran salto del Aston Villa al Chelsea. @ChelseaFC

Emiliano "Dibu" Martínez sorprendió a todos en Inglaterra al cambiar oficialmente el número de su camiseta en el Chelsea. El arquero argentino, recientemente incorporado a los "Blues" tras un exitoso ciclo en el Aston Villa, había debutado el pasado domingo con el dorsal 26 en la ajustada victoria por 4-3 frente al Brighton & Hove Albion. Sin embargo, la reciente salida a préstamo del arquero español Robert Sánchez al Como de Italia dejó vacante la emblemática camiseta número 1, una oportunidad que el campeón del mundo en Qatar 2022 no dejó pasar para adueñarse de los tres palos históricos del club londinense.

Emiliano Martinez has switched to the No.1 shirt for Chelsea. — Chelsea FC (@ChelseaFC) September 4, 2026 La decisión de cambiar de número generó un dilema respecto a los fanáticos que se habían apurado a comprar y estampar la camiseta con la inscripción "Martínez 26". Consciente de la frustración de los hinchas, el arquero marplatense tuvo un enorme e inesperado gesto: se ofreció a firmar personalmente cada una de las camisetas anteriores de los fans que las hayan comprado en la tienda física o en la web oficial del Chelsea.

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por la institución inglesa, los fanáticos afectados por el cambio de numeración tendrán tiempo hasta el próximo 4 de octubre para presentar sus casacas. Para recibir la firma del ídolo de la Selección argentina, los seguidores deberán acercarse a Stamford Bridge con la prenda y el correspondiente comprobante de compra.

El arquero debutó en Chelsea en la victoria por 4-3 a Brighton en Stamford Bridge. @ChelseaFC El debut del ex Independiente bajo los tres palos del Chelsea ya había dejado buenas sensaciones en Stamford Bridge, donde, a pesar de recibir tres goles, se convirtió en una pieza clave para asegurar los tres puntos. Incluso su nuevo director técnico, Xabi Alonso, se deshizo en elogios hacia el arquero argentino tras su estreno, destacando su fuerte carisma, su impacto inicial y la energía positiva que transmite al resto de sus compañeros.