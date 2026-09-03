¿El heredero de la 10 de Lionel Messi? Nicolás Paz fue elegido como el mejor jugador joven de la Serie A

El mediocampista argentino tuvo una temporada destacada en Como y fue una pieza clave para la clasificación del equipo a la Champions League. Tras el retiro de la Pulga, su nombre aparece como uno de los candidatos a quedarse con la emblemática camiseta argentina.

Tras el retiro de Lionel Messi, su nombre aparece como uno de los candidatos a quedarse con la emblemática camiseta argentina.

Nico Paz fue elegido como el mejor jugador joven de la Serie A 2025/26 de Italia . El futbolista del Como se convirtió en una de las grandes figuras del campeonato y terminó siendo determinante para que su equipo alcanzara un histórico cuarto puesto y se clasificara a la próxima edición de la Champions League.

Las emotivas palabras de Mourinho por el retiro de Messi de la Selección

El argentino, que cumplirá 22 años en los próximos días, metió 12 goles y siete asistencias durante la temporada. Su rendimiento le permitió consolidarse como uno de los jóvenes con mayor proyección del fútbol europeo y volver a estar en el radar de la Selección argentina.

Paz nació en España, pero representa a la Argentina y realizó buena parte de su formación en las divisiones inferiores del Real Madrid , club en el que llegó a debutar profesionalmente. Luego fue cedido al Como, donde encontró continuidad y se convirtió en una de las figuras del equipo italiano.

Su crecimiento profesional también alimentó las especulaciones alrededor de la Selección. Con Lionel Messi retirado de la albiceleste, comenzó a circular el rumor de que Paz podría ser uno de los candidatos a heredar la histórica número 10 .

Por ahora, no existe una confirmación oficial al respecto, pero el mediocampista aparece entre los nombres con mayor proyección para asumir un rol protagónico en el seleccionado.

El próximo desafío podría llegar en la fecha FIFA de septiembre, prevista entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre, cuando Paz tendría una nueva oportunidad para empezar a ganar protagonismo con la camiseta argentina.

La AFA anunció un homenaje a Lionel Messi: de qué se trata

Lionel Messi, en su último partido vistiendo la camiseta de la Selección.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció este miércoles un homenaje a Lionel Messi por su trayectoria con la Selección argentina. El reconocimiento se llevará adelante durante la octava fecha del Torneo Clausura y alcanzará también a las distintas categorías del fútbol nacional, con una acción especial en todos los estadios.

Los árbitros detendrán los partidos cuando el reloj llegue a los 10 minutos y, en ese momento, se realizará un minuto de aplausos en las tribunas. La AFA explicó que la iniciativa busca expresar "agradecimiento y homenaje a la carrera de Lionel Messi en la Selección Argentina" y convocó a los hinchas a participar.