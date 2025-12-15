Se presentó Argentina Open 2026: la invitación sorpresa en la qualy y la posibilidad de que juegue Novak Djokovic

La edición nro. 26 del torneo se disputará del 7 al 15 de febrero en el Buenos Aires Lawn Tennis Club con la presencia de jugadores destacados ya confirmados como Matteo Berrettini, Gaël Monfils y Francisco Cerúndolo.

El IEB+ Argentina Open 2026 ya hizo su presentación oficial en el Sheraton Buenos Aires Convention Center y se disputará del 7 al 15 de febrero en el Buenos Aires Lawn Tennis Club con la presencia de figuras confirmadas como Matteo Berrettini, Gael Monfils, Joao Fonseca y Francisco Cerúndolo, y una wild card confirmada para la qualy . Pero, existe una mínima posibilidad de que juegue Novak Djokovic. ¿De qué manera?

En el evento estuvo presente el mejor tenista argentino, Fran Cerúndolo, quien aseguró que está expectante con el torneo: "Amo jugar en Argentina, estoy muy contento de volver una vez más a jugar este torneo. Espero que este año me pueda llevar el título".

Mientras que, el director del torneo, Martín Jaite, quien confirmó que habrá una invitación para el tenista argentino Lautaro Midon, quien disputará la qualy para poder ingresar al cuadro principal del torneo. La misma se la ganó con la Beca Galperín al mérito.

Pero el torneo no tendrá solo atractivos de figuras, sino que también tendrá "un certamen del IEB+Argentina Open Influencers Edition en el domingo de clasificación, un restaurante cubierto en la Fan Zone, junto con un DJ todas las tardes, y muchas otras experiencias más para mejorar el entretenimiento de los fanáticos del tenis".

En cuanto a las figuras que asistirán al torneo, contó que “excepto Jannik Sinner y Alexander Zverev, contactamos a todos que podían llegar a jugar. Ponele como Fritz, Medvedev, todos los demás hicimos el intento. Nos encantaría que vuelva Carlitos (Alcaraz). Va a volver en algún momento”.

Durante la conferencia de prensa, se confirmó que Argentina enfrentará a Corea del Sur en los qualifiers playoffs de la Copa Davis, la misma se jugará sábado 7 y domingo 8 en Busan. Fue entonces que surgió la duda de si algunos tenistas se podrían bajar por el cambio de superficie, pero no fue confirmado.

Mientras que, Chile recibirá a Serbia para la Copa Davis. Ese atractivo resuena en Argentina porque, al jugarse días antes del ATP de Buenos Aires, se abrió una veta para poder tentar a Novak Djokovic a ir al país, siempre y cuando, dispute la serie para Serbia.

Djokovic Redes sociales

"Si Djokovic viene a jugar la Copa Davis a Chile, por supuesto nos encantaría que venga a jugar nuestro torneo. No es algo que dependa de nosotros. Si se llega a dar le generaremos una propuesta como corresponde. Nosotros nos contactamos cada año con todos los jugadores Top, por más difícil que parezca", indicó Jaite. ¿Se dará?